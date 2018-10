Una turbina funzionante con mattoncini eco-sostenibili e plastica vegetale ricavata dalla canna da zucchero. Il nuovo lancio di Lego

Mattoncini di origine vegetale per creare una turbina realmente funzionante. Lego non si ferma nella sua ascesa verso l’eco-sostenibilità e lancia la riproduzione green della turbina eolica “Vestas”.

826 pezzi per un’altezza di 1 metro, 72 cm di larghezza e 31 cm di profondità, il kit era stato prodotto in esclusiva per Vestas già nel 2008 e sarà in vendita al pubblico dal 23 novembre prossimo, il Black Friday, nei negozi LEGO e su shop.LEGO.com.

Si tratta di uno dei primi passi del gruppo danese verso l’obiettivo dichiarato di usare materiali ecosostenibili nei prodotti entro il 2030 e negli imballaggi entro il 2025.

Il modello è quello della serie Creator Expert, ha pale regolabili e la gondola motrice ruota verso sinistra o destra e attiva il motore per far girare le pale della turbina eolica e illuminare la luce del portico della casa. Il set è infatti ulteriormente arricchito da un’abitazione, un patio, una cassetta delle lettere, aiuole e una staccionata bianca, tutti piacevolmente rurali.

Le componenti “verdi”, quelli che formano gli alberi e gli elementi naturali, sono realizzati in plastica vegetale ricavata dalla canna da zucchero.

“ Ci sforziamo di avere un impatto positivo sull’ambiente e ci impegniamo a favore dell’azione per il clima e di utilizzare materiali sostenibili nei prodotti e negli imballaggi - ha dichiarato Tim Brooks, vicepresidente del Gruppo di responsabilità ambientale di Lego. Questo aerogeneratore celebra i nostri primi passi per dare vita a queste ambizioni e speriamo che ispirerà i costruttori a conoscere le energie rinnovabili ”.

Il gruppo ormai non è nuovo a questi slanci green, dopo la collaborazione con il WWF per sostenere domanda di mercato per una plastica proveniente da fonti sostenibili, già in passato aveva annunciato il progressivo abbandono della plastica per i suoi mitici mattoncini stringendo in seguito anche una partnership con Ikea.

Una Lego sostenibile al 100%? Da Billund giurano che ce la stanno mettendo tutta.

