Olio “espresso”, ovvero olio appena franto ogni volta che se ne ha bisogno. Un vero e proprio mini-frantoio portatile da tenere in cucina che promette di produrre olio di oliva extravergine fresco utilizzando delle polpe di oliva compresse.

Nasce da un’idea della start up calabrese Fresco by Revoilution “Eva”, la soluzione per avere ogni giorno un olio extravergine d’oliva fresco, appena franto, conservandone aroma, profumo e qualità in ogni stagione dell’anno.

Come? Le eccelse menti del sud Italia hanno pensato bene di sviluppare questa rivoluzionaria macchina che consente la spremitura a freddo, partendo dalle olive denocciolate e abbattute (Polpe Fresco) che garantiscono un olio extravergine, e che permette di continuare il processo di spremitura direttamente nelle proprie cucine.

Un vero “mini-frantoio” da cucina di cui presto saranno disponibili le prevendite sul sito, con i relativi prezzi di abbonamenti pensati su misura per le diverse necessità e che consentiranno di avere Eva in comodato d’uso e acquistare Le Polpe.

Come funziona Eva

“ Molti non sanno che il vino migliora con il tempo, ma l’olio no: dopo sei mesi perde aroma, valore nutritivo e proprietà anti-ossidanti - spiega Giuseppe Schipani, co-fondatore di Revoilution. La nostra proposta permette di avere sempre olio fresco, salutare, 100% naturale e anche personalizzabile ”.

Grazie a una tecnologia sviluppata in collaborazione con gli esperti dell’Università della Calabria, la macchina riscalda la polpa, che poi viene centrifugata. In questo modo, produce olio in pochi minuti: ciò che serve fare è inserire Le Polpe Fresco nella macchina e avviare il processo che, in poco meno di 40 minuti, offre circa 180 ml di olio evo appena spremuto.

Alle Polpe si possono aggiungere mix di aromi e spezie e creare così un olio diverso a seconda dei gusti e dei piatti da condire.

E dopo la spremitura? Nessuno spreco perché la pasta residua rimane commestibile e la si può utilizzare come prezioso ingrediente in nuove ricette, come paté 100% naturale da spalmare su bruschette o da aggiungere a piatti freddi.

Il modello di Eva, che sarà prossimamente acquistabile, funziona solo con Le Polpe Fresco by Revoilution, e si potrà quindi scegliere le diverse cultivar desiderate e le quantità volute di pacchetti.

Sul sito presto si troveranno tutte le modalità di acquisto.

Leggi anche:

Germana Carillo