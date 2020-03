Peyo, il cavallo che visita i malati negli ospedali francesi

View this post on Instagram

Peyo è un cavallo unico al mondo, che ha dimostrato un'altra qualità ben più importante: una particolare sensibilità e attenzione nei confronti delle persone più fragili, soprattutto quelle con un'invalidità o malattie "invisibili". Sembra capire chi ha bisogno di attenzioni e lui è pronto a dargliele. Peyo è diventato una star elargendo amore incondizionato nel modo in cui solo un animale è in grado di fare.