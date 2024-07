Il trucco del ventilatore trasformato in condizionatore a costo zero funziona davvero?

Stai considerando l'idea di usare il ventilatore con il ghiaccio? Leggi questo prima di decidere!

Le temperature che stiamo sperimentando questi giorni sono alte – troppo per la nostra sopportazione. Ognuno di noi cerca refrigerio alla calura come può: chi ha la possibilità si tuffa al mare o in piscina, mentre chi resta in città ricorre all’uso di condizionatori e ventilatori per sperare in un po’ di sollievo.

I condizionatori sono elettrodomestici molto energivori, e non è possibile tenerli accesi tutto il giorno. Il ventilatore, al contrario, è un po’ più economico dal punto di vista energetico, ma con le sue ventole non fa altro che spostare l’aria già presente nella stanza e, se questa è molto calda, non è di grande aiuto.

Leggi anche: Quanto consuma un ventilatore? Proviamo a calcolarlo!

Cosa fare allora? Sui social e sul web è tornata in auge una “trovata geniale” per rendere il ventilatore in grado di generare aria fresca: l’obiettivo, in pratica, è di creare un getto d’aria simile a quella emessa dal condizionatore contenendo il consumo di energia.

Il trucco consiste nell’attaccare al ventilatore sacchetti o bottigliette di plastica pieni di cubetti di ghiaccio: il flusso d’aria prodotto dal ventilatore, passando attraverso i cubetti di ghiaccio, si raffredda a beneficio di chi è nella stanza – il tutto a un costo bassissimo.

Sembra semplice e funzionale, non è vero? Attenzione a mettere in atto questo trucchetto, poiché potrebbe rivelarsi molto pericoloso per la vostra salute e potenzialmente letale.

Come vi abbiamo spiegato in questo articolo, il ghiaccio è fatto di acqua che, a contatto con l’elettricità che attraversa il ventilatore acceso, potrebbe creare un pericoloso corto circuito:

Ma non solo: il ghiaccio, sciogliendosi e tornando ad essere acqua, potrebbe finire sui fili della corrente e provocare un incendio nell’appartamento, con conseguenze imprevedibili per l’incolumità delle persone che vi abitano.

Insomma, se non si vuole rischiare la vita e l’incendio della casa, meglio lasciare il ghiaccio in freezer. Se non avete un condizionatore in casa o non volete accenderlo per risparmiare, ecco qualche trucco decisamente più sicuro da mettere in atto per contrastare il caldo:

Ti consigliamo anche: