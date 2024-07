Stai lavando frutta e verdura nel modo giusto? Il metodo infallibile per eliminare pesticidi con un prodotto che hai già in cucina (e non è il bicarbonato)

Sciacquare frutta e verdura con acqua corrente non basta a eliminare le tracce di pesticidi: un aiuto inatteso può arrivare da un ingrediente che abbiamo già in cucina

L’estate è la stagione in cui più di ogni altra facciamo scorpacciate di frutta e verdura – sia per la grande disponibilità di varietà sia per evitare di accendere forno e fornelli in un’atmosfera già caldissima.

Tuttavia, nonostante le loro proprietà benefiche, frutta e verdura che portiamo in tavola possono essere contaminate da pesticidi e altre sostanze chimiche utilizzate durante la coltivazione e il raccolto.

In altre parole, consumando frutta e verdura in grandi quantità ci esponiamo a un enorme rischio di contaminazione da pesticidi.

Numerosi studi dimostrano che la presenza di pesticidi su frutta e verdura può avere diverse conseguenze negative sulla salute, tra cui:

disfunzioni del sistema endocrino: alcuni pesticidi, considerati interferenti endocrini, possono imitare o bloccare gli ormoni del corpo, causando problemi alla fertilità, allo sviluppo fetale e alla tiroide

alcuni pesticidi, considerati interferenti endocrini, possono imitare o bloccare gli ormoni del corpo, causando problemi alla fertilità, allo sviluppo fetale e alla tiroide danni neurologici: l’esposizione a pesticidi è stata associata a problemi di apprendimento, memoria e concentrazione, soprattutto nei bambini

l’esposizione a pesticidi è stata associata a problemi di apprendimento, memoria e concentrazione, soprattutto nei bambini tumori: alcuni pesticidi sono stati classificati come cancerogeni dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC)

alcuni pesticidi sono stati classificati come cancerogeni dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) problemi respiratori: l’inalazione di pesticidi può causare irritazione polmonare, asma e altri problemi respiratori

Sebbene sia impossibile eliminare completamente l’esposizione ai pesticidi, ci sono alcune cose che possiamo fare per ridurre il rischio.

Tra queste, lavare accuratamente i prodotti che portiamo a tavola – e no, una sciacquata sotto l’acqua corrente non basta a eliminare i contaminanti chimici che popolano il nostro cibo.

Leggi anche: La “sporca dozzina”: questi sono i frutti e gli ortaggi con più (e meno) pesticidi del 2024

Il metodo per pulire le verdure

Ci sono molti detergenti disinfettanti, specificamente pensati per eliminare le tracce di sostanze chimiche da frutta e verdura.

Tuttavia, allo stesso scopo, possiamo ricorrere a un prodotto naturale molto comune e magari già presente nella nostra cucina: l’aceto di mele.

L’aceto di mele ha proprietà antibatteriche e antimicrobiche, ideali per eliminare sostanze contaminanti dai nostri vegetali; inoltre, si tratta di una sostanza naturale e anche commestibile – quindi non dobbiamo preoccuparci di ingerire eventuali residui.

Vediamo come utilizzarlo in modo efficace:

Mettiamo tutte le verdure in un lavandino pulito pieno di acqua fresca e aggiungiamo l’aceto di mele (consideriamo una parte di aceto in tre parti d’acqua) Utilizzando una spazzola per verdure, spazzoliamo delicatamente ogni singolo pezzo, quindi lasciamo in ammollo per 15 minuti (per bacche come mirtilli o more, il tempo di ammollo si riduce a 5 minuti, altrimenti i frutti diventano mollicci e poco appetibili) A questo punto, non ci resta che risciacquare sotto acqua corrente e trasferire i prodotti appena lavati in contenitori di vetro (non di plastica!) che riporremo in frigorifero.

Non vuoi perdere le nostre notizie ?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram.

e Siamo anche su Google News attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite.

Ti consigliamo anche: