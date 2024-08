Sono un medico e ti svelo il trucco per conservare bene e a lungo il tuo formaggio preferito

La plastica è il materiale più sbagliato per conservare il formaggio in frigorifero, come spiega questo medico su TikTok

Parliamo spesso di lotta allo spreco alimentare e di strategie per conservare più a lungo (e meglio) i cibi nel frigorifero o nella dispensa.

Oggi parliamo di un alimento molto delicato e deperibile – soprattutto ora che è estate e fa molto caldo: il formaggio.

Facciamo bene a conservarlo in frigorifero, ma forse stiamo commettendo un errore che potrebbe compromettere la sua integrità nel lungo periodo: conservarlo nella plastica.

Perché non usare la plastica

Sul proprio profilo TikTok, il dottor Karan Rangarajan ha condiviso il metodo ideale per conservare il formaggio in frigorifero – e non è la pellicola di plastica per alimenti!

Avvolgere il formaggio nella plastica (sia essa pellicola o sacchetto per alimenti) può rivelarsi un sistema di conservazione particolarmente dannoso per questo alimento così delicato.

Il motivo? I formaggi, soprattutto quelli meno stagionati, sono alimenti molto umidi, contenenti importanti quantità di acqua, e hanno bisogno di “respirare”.

Se li chiudiamo nella plastica, l’umidità resta intrappolata e favorisce la proliferazione di batteri e muffe pericolosi nel giro di pochi giorni.

Inoltre – e questo lo aggiungiamo noi – la plastica è un materiale derivante dal petrolio, inquinante e non riciclabile, e quindi sarebbe meglio abolirne del tutto l’uso (in cucina e non solo).

Come conservare il formaggio

Cosa fare, allora, per conservare correttamente il formaggio senza correre il rischio che si riempia di muffa diventando pericoloso?

Il dottor Rangarajan suggerisce di avvolgere il prodotto all’interno di carta da forno: questo materiale rappresenta un giusto compromesso fra protezione e traspirabilità, aiutando a mantenere il formaggio fresco più a lungo ed evitando che si ammuffisca rapidamente.

In alternativa, possiamo utilizzare del tessuto ricoperto di cera d’api, un’alternativa ecologica e traspirante alla pellicola in plastica che garantirà una vita più lunga al formaggio nel nostro frigo.

Il consiglio più valido, tuttavia, resta quello di acquistare piccole quantità di formaggio e consumarle nel più breve tempo possibile, per scongiurare il rischio che il prodotto si deteriori – anche se conservato in modo corretto.

