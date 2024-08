Sono considerato il “Re del pane” e ti spiego come (e dove) conservarlo per farlo durare di più

Il pane è un alimento molto deperibile, ed è essenziale conservarlo in modo corretto per preservarne la freschezza e la morbidezza: ecco i consigli dell'esperto per farlo nel modo giusto

Conservare correttamente gli alimenti – specie quelli freschi e più facilmente deperibili – è essenziale per ridurre gli sprechi in cucina.

Oggi parliamo di uno dei cibi maggiormente sprecato e buttato nelle nostre case: il pane fresco. Qual è il metodo migliore per conservarlo, affinché duri a lungo e possa essere consumato anche nei giorni successivi all’acquisto?

Il trucco lo rivela il famoso panettiere Paul Hollywood, conosciuto come il “Re del Pane” e giudice del celebre programma The Great British Bake Off, in un recente video su TikTok: vediamo insieme il suo consiglio.

Come conservare il pane

Hollywood rivela che una delle domande che gli viene posta più spesso è dove conserva il pane. Molte persone sono abituate a conservarlo in frigorifero, all’interno di un sacchetto di plastica sigillato, ma questo è un grande errore secondo l’esperto.

Se metti il pane in frigo, diventerà raffermo tre volte più velocemente perché stai estraendo tutta l’umidità dalla pagnotta – spiega Hollywood.

Il suo consiglio, invece, è quello di conservare il pane a temperatura ambiente, sul tavolo della cucina o in dispensa, all’interno di un sacchetto di carta per alimenti.

Conservare il pane a temperatura ambiente aiuta a mantenere una temperatura costante e a proteggere il pane da sbalzi termici, che possono causarne il raffermamento.

Ma perché nel sacchetto di carta? La scelta della carta non è casuale, poiché si tratta di un materiale protettivo e traspirante al tempo stesso.

Il pane, anche dopo la cottura, continua a rilasciare anidride carbonica e vapore acqueo. Se conservato in un sacchetto di plastica, questi gas rimangono all’interno e causano la condensa, che favorisce la crescita di pericolose muffe.

Il sacchetto di carta, invece, permette la fuoriuscita di questi gas, evitando la condensa e mantenendo la croccantezza della crosta.

Al tempo stesso, il sacchetto di carta protegge il pane da polvere, sporco e insetti, che potrebbero contaminarlo e accelerarne il deterioramento.

In alternativa al sacchetto di carta, soprattutto se il pane è molto morbido, è possibile avvolgere il prodotto in un canovaccio di cotone pulito per preservarne la freschezza.

Fonte: TikTok

