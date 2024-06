Ti svelo il trucco per servire il gelato se è troppo freddo

Scopri il trucco per servire il gelato anche quando è troppo freddo. Segui i nostri consigli per gustare il gelato perfetto ogni volta

Cosa fare quando il gelato fatto in casa diventa troppo freddo e quindi difficile da servire? A volte capita anche con il gelato acquistato in gelateria dopo averlo conservato in freezer per un po’.

Formare la classica pallina di gelato in questa situazione sembra davvero impossibile. Lasciare ammorbidire il gelato facendolo riposare a temperatura ambiente rischia di rovinarne la consistenza.

Come fare allora? Esiste un trucco molto semplice per servire il gelato quando è troppo freddo. Alcuni di voi forse avranno già provato a passare un cucchiaio sotto l’acqua calda per tentare di estrarre il gelato dalla vaschetta con più facilità ma si saranno anche resi conto che questo rimedio non sempre funziona e a volte richiede di ‘combattere’ con la vaschetta di gelato senza ottenere un buon risultato alla fine.

Ecco allora l’idea di usare un coltello, un trucco che secondo il video che lo mostra sembra infallibile. Si tratta di passare la lama di un coltello da cucina sotto l’acqua molto calda e di utilizzare il coltello per suddividere la vaschetta di gelato in varie porzioni.

Leggi anche: GELATO FATTO IN CASA: 7 MODI PER PREPARARLO SENZA GELATIERA E 10 RICETTE

Dopo aver posizionato il gelato con il coltello potrete passare all’uso del cucchiaio per servirlo al meglio su un cono o in una coppa. Un bel cucchiaio da gelato sarebbe l’ideale per formare le palline per il cono ma qualsiasi cucchiaio abbastanza grande andrà bene.

Leggi anche: 10 GELATI VEGAN DA PREPARARE IN CASA

Guardate il video per imparare il semplice trucco per servire il gelato senza problemi anche quando è troppo freddo.

Leggi anche: