Lavare frutta e verdura in lavastoviglie: il trend virale su TikTok che non dovresti seguire e ti spieghiamo il perché

Frutta e ortaggi al posto di piatti e pentole nel carrello della lavastoviglie: è l'ultimo trend che spopola sui social (vi diciamo quali sono i rischi per la salute)

I social media, in particolare TikTok, sono diventati una fucina di idee, consigli e trucchi per migliorare e semplificare la vita quotidiana – trucchi che però non sempre si rivelano sicuri e salutari.

Questo è il caso del più recente fenomeno virale: lavare frutta e verdura in lavastoviglie. Sebbene sembri un’idea innovativa per risparmiare tempo e ottenere una pulizia profonda, gli esperti di sicurezza alimentare mettono in guardia sui rischi potenziali di questa pratica.

Il trend ha preso piede su TikTok, dove numerosi utenti, come l’influencer @larad_official, hanno condiviso video che mostrano come caricare cestelli di lavastoviglie con un mix di frutta e verdura, aggiungendo solo un po’ di aceto come detergente naturale.

I creator giustificano la pratica sostenendo che la macchina possa rimuovere residui di sporco e batteri, considerato quanto spesso la frutta e la verdura vengano manipolate prima di arrivare nei nostri piatti.

L’idea ha raccolto molti consensi tra i commentatori, che l’hanno definita “geniale” e “rivoluzionaria”. Tuttavia, come spesso accade con le mode online, la pratica si è diffusa senza una valutazione approfondita dei suoi possibili effetti negativi.

E infatti, nonostante l’apparente praticità di questo trucco, gli esperti di sicurezza alimentare mettono in guardia: lavare frutta e verdura in lavastoviglie potrebbe essere più dannoso che utile.

Secondo la dottoressa Kimberly Baker, direttrice del Food Systems and Safety Program Team della Clemson University, la lavastoviglie non è progettata per il lavaggio dei prodotti alimentari.

Le stoviglie e gli utensili possono essere lavati con l’aiuto di detergenti chimici, ma l’utilizzo di questi prodotti insieme a frutta e verdura può risultare pericoloso.

Il motivo principale? I residui di detergente e brillantante presenti nella lavastoviglie. Questi prodotti chimici, progettati per pulire piatti e pentole, possono rimanere intrappolati negli angoli della macchina e venire rilasciati durante i cicli di lavaggio, contaminando i prodotti alimentari.

Anche se si utilizza solo acqua o aceto, non si elimina il rischio: i residui di cibo e sporco accumulati nel filtro della lavastoviglie potrebbero venire a contatto con la frutta e la verdura.

Inoltre, la temperatura dell’acqua nella lavastoviglie può essere un altro fattore di rischio. L’acqua calda, sebbene sembri ideale per la pulizia, può in realtà danneggiare la qualità dei prodotti e favorire la proliferazione di batteri e patogeni.

Gli esperti raccomandano di lavare i prodotti sotto acqua corrente fredda, strofinando le superfici con le mani pulite o, nel caso di alimenti dalla buccia spessa come le patate, con una spazzola dedicata. Questo metodo è efficace nel rimuovere sporco, batteri e residui di pesticidi.

È importante evitare di lasciare i prodotti a bagno in un lavandino pieno d’acqua, poiché il rischio di trasferire contaminanti da un prodotto all’altro è elevato.

Al contrario, il lavaggio sotto un flusso continuo di acqua consente di rimuovere i patogeni senza il rischio di contaminazione incrociata.

E inoltre l’utilizzo di aceto, tanto decantato su TikTok, non offre reali benefici. Sebbene sia un disinfettante naturale, l’aceto richiede un contatto prolungato con la superficie per essere efficace, e questo potrebbe alterare la qualità degli alimenti.

Leggi anche: Stai lavando frutta e verdura nel modo giusto? Il metodo infallibile per eliminare pesticidi con un prodotto che hai già in cucina (e non è il bicarbonato)

Insomma, prima di adottare nuove tendenze, specialmente quelle legate alla salute e alla sicurezza alimentare, è sempre importante consultare fonti affidabili e ascoltare i consigli degli esperti. Quando si tratta di cibo, la prudenza non è mai troppa.

Fonte: TikTok

