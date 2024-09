L’antico trucco della foglia d’alloro in camera da letto per attirare l’abbondanza

Un'antica tradizione collega la presenza delle foglie d'alloro nella stanza da letto all'abbondanza nella nostra vita: ecco perché

L’alloro è una pianta aromatica molto utilizzata per arricchire di sapore e profumo molte ricette (soprattutto quelle a base di carne), ma le sue proprietà non finiscono qui.

Ricche di vitamina C, vitamina A, acido folico e minerali come calcio, potassio, magnesio, zinco, ferro, selenio e rame, le foglie di alloro si rivelano un efficace rimedio naturale per trattare alcuni problemi di salute, ma anche per prendersi cura di pelle e capelli.

Pochi sanno, però, che l’alloro è considerata anche una pianta simbolo di prosperità e abbondanza – ecco perché è opportuno tenerne sempre qualche foglia in camera da letto.

Leggi anche: È vero che mettere una foglia di alloro sotto al cuscino è il trucco perfetto per dormire?

Foglie d’alloro per attirare l’abbondanza

Associare le foglie di alloro è una credenza molto antica, che si perde nella notte dei secoli e che probabilmente trae la sua origine dalla cultura greca, dove questa pianta era simbolo di successo e di vittoria.

La storia tramanda, infatti, l’usanza di adornare con corone fatte con foglie di alloro la testa degli atleti vincitori in competizioni sportive o dei tragediografi che si distinguevano nelle gare di teatro (la corona di alloro resta ancora oggi come simbolo per chi si è appena laureato).

Quindi non è strano immaginare che tenere dell’alloro fresco in casa possa portare benessere e successo in molti campi – da quello lavorativo a quello finanziario a quello sociale.

Per fare in modo che l’alloro funzioni come “calamita” per l’abbondanza nella nostra vita, è sufficiente posizionare qualche foglia di questa pianta in un bicchiere di vetro che posizioneremo in un ambiente della casa che frequentiamo spesso – come ad esempio la stanza da letto.

Affinché l’aroma della pianta sia sempre fresco ed “efficace”, è buona norma sostituire le foglie non appena iniziano a seccare – almeno una volta alla settimana.

Secondo il Feng Shui, invece, le foglie di alloro andrebbero bruciate per portare abbondanza e prosperità nella nostra casa.

Seguendo questa tradizione, bisogna dare fuoco a sette foglie di alloro all’interno di una ciotola resistente al calore e lasciare che il fumo della combustione si diffonda per tutta la casa.

Non vuoi perdere le nostre notizie ?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram.

e Siamo anche su Google News attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite.

Ti consigliamo anche: