Il trucco virale di TikTok per sbucciare l’aglio in modo facile e veloce (ti basta un accessorio che hai già in cucina)

Basta una pinza per spinare il pesce per pulire un'intera testa d'aglio in modo facile e veloce: ecco l'incredibile trucco che spopola su TikTok

L’aglio è un ingrediente fondamentale in numerose ricette della cucina mediterranea, e oltre al suo sapore inconfondibile, è noto per le sue numerose proprietà benefiche per l’organismo.

È ricco di antiossidanti, aiuta a regolare la pressione sanguigna, supporta il sistema immunitario, ed è un alleato contro il colesterolo alto.

Tuttavia, chiunque abbia preparato una ricetta che preveda l’utilizzo dell’aglio sa quanto possa essere frustrante il processo di sbucciatura. Gli spicchi sono piccoli, la buccia sottile aderisce tenacemente, e sbucciarli velocemente sembra quasi impossibile.

Come riuscire a sbucciare una testa d’aglio in pochi secondi? TikTok ha la risposta! Il social media, celebre per diffondere consigli di cucina e soluzioni pratiche per la casa, ha visto la nascita di una nuova tendenza: utilizzare una pinza per pesce per sbucciare l’aglio.

Proprio così, con lo stesso attrezzo che solitamente utilizziamo per rimuovere le spine dal pesce, possiamo rendere il processo di sbucciatura dell’aglio un gioco da ragazzi.

Il trucco virale

Il trucco, semplice ed efficace, richiede solo una pinza per pesce e una testa d’aglio ancora intera. Prendiamo la nostra testa d’aglio e ruotiamo leggermente la base verso di noi.

Con l’aiuto della pinza per pesce, eliminiamo la parte centrale della testa, poi stringiamo la testa d’aglio nel pugno per non far scappare gli spicchi.

A questo punto, non ci resta che utilizzare la pinza per afferrare ogni singolo spicchio e rimuoverne la buccia con facilità. La pinza ci permette di tirare via la buccia in modo rapido e senza fatica, come mostrato nel video che linkiamo qui di seguito:

Infine, liberiamo tutti gli spicchi e siamo pronti per cucinare! Possiamo conservare gli spicchi d’aglio che non ci servono al momento all’interno di un barattolo di vetro, in un luogo asciutto e buio della nostra cucina.

Fonte: TikTok

