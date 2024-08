Il trucco infallibile per sostituire il sacco della spazzatura in modo semplice e veloce

Bastano un rotolo di cartone e un po' di bicarbonato per rendere il nostro bidone dei rifiuti domestici un ambiente sicuro e libero da cattivi odori: lo spiegano bene questi influence francesi

Ogni giorno produciamo rifiuti, è un dato di fatto inevitabile. Nonostante gli sforzi per ridurre la quantità di spazzatura prodotta, i sacchi per la spazzatura rimangono indispensabili nella gestione quotidiana dei rifiuti.

I sacchi della spazzatura che utilizziamo oggi, spesso realizzati in plastica riciclata, non sono sempre esistiti. La loro storia inizia negli anni ’50 grazie all’inventore canadese Harry Wasylyk Sr.

La sua invenzione inizialmente non era destinata all’uso domestico, ma a ospedali e aziende per gestire i rifiuti in modo più igienico e pratico.

Oggi, invece, i sacchi della spazzatura fanno parte della nostra quotidianità, sono disponibili in varie dimensioni e anche profumati, ma il loro scopo principale rimane lo stesso: raccogliere e gestire i nostri rifiuti quotidiani.

Può capitare che, alla fine della giornata, ci si ritrovi con il sacco dei rifiuti pieno fino all’orlo – tanto che è difficile, se non impossibile, riuscire a chiuderlo in modo corretto. E ancora, dopo averlo chiuso, magari il nuovo sacchetto vuoto non si trova a portata di mano.

Per risolvere questo problema c’è una soluzione tanto semplice quanto efficace, proposta sui social da una coppia di influencer francesi, Jimmy e Laura Astuces, che nei loro video propongono soluzioni intelligenti ai piccoli problemi domestici: vediamo quale.

Come cambiare il sacco dei rifiuti…

L’idea è semplice, ma efficace: posizionare il rotolo di sacchetti della spazzatura direttamente sul fondo del bidone. Questo piccolo accorgimento ci permette di avere sempre il prossimo sacco pronto all’uso, eliminando la necessità di cercarlo ogni volta.

Possiamo appoggiare il rotolo di sacchetti direttamente nel bidone e tirare fuori il primo, adattandolo alla forma del contenitore. In questo modo, quando rimuoviamo il sacco pieno, quello vuoto è già lì, pronto per essere utilizzato.

In alternativa, possiamo recuperare l’anima in cartone di un rotolo di carta assorbente per la cucina: pratichiamo un taglio al centro del cartone, e sistemiamo all’interno del rotolo alcuni sacchetti per i rifiuti, facendo passare il primo attraverso il taglio che abbiamo praticato.

Incastriamo poi questo rotolo sul fondo del nostro contenitore dei rifiuti. Ogni volta che avremo riempito il sacchetto, non dovremo fare altro che tirarne uno vuoto dal rotolo di cartone, in modo semplice e igienico.

Questo trucco ci farà risparmiare tempo e spazio negli armadietti che una volta ospitavano i sacchetti, rendendo al contempo la gestione dei rifiuti molto più efficiente.

…e combattere i cattivi odori

Un altro problema comune legato alla gestione dei rifiuti domestici sono i cattivi odori che inevitabilmente si formano all’interno del bidone. Per affrontare e risolvere questo problema, esistono due soluzioni efficaci.

Possiamo iniziare distribuendo uno strato di bicarbonato di sodio sul fondo del bidone: il bicarbonato è noto per la sua capacità di assorbire gli odori, mantenendo il bidone più fresco.

In alternativa, possiamo prendere una piccola spugnetta e profumarla con alcune gocce dell’olio essenziale che preferiamo (noi consigliamo il tea tree oil, per le sue proprietà disinfettanti e antisettiche), poi attaccarla all’interno del coperchio del bidone.

Questo semplice accorgimento ci aiuterà a diffondere un piacevole profumo ogni volta che apriamo il coperchio, contrastando i cattivi odori in modo naturale e discreto.

Fonte: YouTube

