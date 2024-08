Hai sempre tritato il il prezzemolo in modo sbagliato (il trucco per farlo in pochissimi secondi)

Scopri un ingegnoso trucco da cucina usando solo una grattugia!

La grattugia è uno strumento da cucina estremamente versatile, spesso associato esclusivamente al formaggio. Tuttavia, le sue potenzialità vanno ben oltre.

In questo video tik tok possiamo vedere come sia possibile evitare di tagliare le erbette sul tagliere, come il prezzemolo, e utilizzare invece una grattugia per formaggio, consentendo di risparmiare spazio nei cassetti della cucina e tempo.

Ecco come funziona: infilate i gambi del prezzemolo nei fori della grattugia, tirate i gambi e il movimento di trazione strapperà facilmente l’erbetta dal gambo e il gambo rimasto passerà attraverso il foro della grattugia.

Questo semplice trucco da cucina funziona per tutti i tipi di erbette, come prezzemolo, coriandolo, basilico, origano e menta. Funziona anche per le erbe con foglie più piccole, come il timo o il rosmarino – basta assicurarsi di utilizzare i fori più piccoli della grattugia.

Tuttavia, assicuratevi di non staccare le erbe dai gambi finché non siete pronti a usarle, poiché il modo migliore per mantenerle fresche è tenerle sul gambo.

