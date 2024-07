Ti svelo il trucco per rendere le tue marmellate e confetture meno aspre

Per scongiurare il rischio che la nostra confettura estiva abbia un retrogusto aspro, possiamo aggiungere questo ingrediente naturale

L’estate più di ogni altra stagione mette voglia di produrre in casa confetture e marmellate da gustare durante la stagione invernale.

Durante questo periodo la natura ci regala tanta frutta dolce e succosa – dalle ciliegie alle fragole, dalle prugne alle pesche – e fa piacere poter conservare un po’ di questa dolcezza anche quando questi frutti non saranno più sui banchi del mercato.

Per i neofiti delle confetture, preparare in casa la propria conserva di frutta può apparire complicato, e non mancano spiacevoli inconvenienti che possono insorgere e rovinare la dolcezza di questa preparazione.

Uno di questi è certamente il retrogusto aspro che può sentirsi in bocca quando si assaggia la confettura – soprattutto se non si è usato molto zucchero nella preparazione – e che ad alcune persone può dare fastidio.

Ma esiste un trucchetto – o, meglio, un’aggiunta – assolutamente naturale che può accentuare e valorizzare la naturale dolcezza della frutta estiva senza aumentare la percentuale di zucchero nella preparazione.

Il trucchetto per rendere più dolce la confettura

Per rendere la nostra preparazione naturalmente più dolce, possiamo aggiungere alla frutta che abbiamo scelto della mela tagliata a piccoli pezzi (calcoliamo una mela ogni mezzo chilogrammo di frutta a nostra scelta).

Il sapore della mela non si sentirà, ma la sua presenza contribuirà a rendere il composto più dolce senza farci eccedere nell’aggiunta di zucchero.

Leggi anche: Come preparare la marmellata senza zucchero

Ma aggiungere la mela garantisce anche un altro vantaggio, da non sottovalutare, ovvero quello di rendere la preparazione finale più densa e compatta.

La mela, infatti, contiene pectina, un addensante naturale, molto utile soprattutto se stiamo preparando una confettura con frutta ricca di acqua – come l’anguria, i mirtilli o le fragole.

Ma ecco qualche ricetta per confetture estive buonissime e salutari, da gustare durante l’inverno a colazione o all’interno di torte e crostate:

