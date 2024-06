Come togliere la puzza di piedi dai sandali in sughero tipo Birkenstock

Non c'è bisogno di ricorrere a prodotti chimici costosi per eliminare i cattivi odori dai nostri sandali in sughero: ecco come farlo con prodotti naturali

Con l’arrivo del caldo e delle giornate assolate tornano a farsi vedere i sandali – spesso considerati l’unico tipo di calzatura indossabile quando le temperature si fanno intollerabili.

Coloratissimi, comodi, pratici sia in città che nelle gite fuori porta, i sandali si abbinano a tutti gli outfit estivi – da quelli più formali a quelli più casual.

Tuttavia, anche con i sandali il piede continua a sudare – e talvolta ad avere un cattivo odore, che si trasferisce alla calzatura. Come fare in questi casi?

Niente panico: esistono trucchetti molto semplici ed economici, che possono aiutarci a eliminare i cattivi odori dai sandali, per continuare a indossarli senza problemi per tutta l’estate.

Perché i sandali puzzano?

Parliamo dei sandali in sughero (tipo Birkenstock, per intenderci): si tratta di un materiale comodo e traspirante, ma al tempo stesso molto delicato, che risente dell’umidità, dell’esposizione all’acqua o a fonti di calore.

I sandali di sughero possono sviluppare cattivi odori per diversi motivi:

sudore – il sughero è un materiale naturale altamente assorbente. Durante l’estate, i piedi tendono a sudare di più e il sudore viene assorbito dal plantare in sughero: esso può seccarsi e creare un ambiente favorevole alla proliferazione di batteri, causa dei cattivi odori

il sughero è un materiale naturale altamente assorbente. Durante l’estate, i piedi tendono a sudare di più e il sudore viene assorbito dal plantare in sughero: esso può seccarsi e creare un ambiente favorevole alla proliferazione di batteri, causa dei cattivi odori batteri – i piedi ospitano naturalmente una flora batterica che, in condizioni normali, non crea problemi. Tuttavia, l’ambiente caldo e umido all’interno dei sandali di sughero può favorire la crescita di batteri che producono composti volatili maleodoranti

– i piedi ospitano naturalmente una flora batterica che, in condizioni normali, non crea problemi. Tuttavia, l’ambiente caldo e umido all’interno dei sandali di sughero può favorire la crescita di batteri che producono composti volatili maleodoranti muffa – infine, se i sandali di sughero vengono lasciati bagnati (magari dopo aver trascorso una giornata al mare) o in ambienti umidi, possono sviluppare muffa, che contribuisce all’odore sgradevole.

Come eliminare i cattivi odori

Per fortuna, come abbiamo anticipato all’inizio di questo articolo, esistono molte strategie che possono aiutarci a eliminare il cattivo odore dai nostri sandali.

Come al solito, vi proponiamo rimedi naturali, che richiedono l’utilizzo di ingredienti che possiamo facilmente trovare nella nostra cucina.

Uno di questi è certamente il bicarbonato, una sostanza versatile con diverse proprietà utili, tra cui la capacità di assorbire odori e umidità.

Il suo pH leggermente basico (circa 8-9) è in grado di neutralizzare le sostanze emesse che causano cattivi odori, che sono spesso acide. Inoltre, la struttura porosa del bicarbonato funge da trappola per le molecole di odore volatili.

Ma non solo. Il bicarbonato di sodio è una sostanza igroscopica, ovvero ha la capacità di attrarre e trattenere molecole d’acqua dall’ambiente circostante. Questo perché la sua struttura molecolare presenta legami polari che si legano alle molecole d’acqua.

Assorbendo l’umidità dall’aria, il bicarbonato aiuta a ridurre il livello di umidità in un ambiente, creando un clima meno favorevole alla proliferazione di muffe e batteri che possono causare odori sgradevoli.

Se i nostri sandali hanno ormai assunto un cattivo odore, ci basterà cospargere il plantare con la polvere di bicarbonato, lasciare agire per qualche ora e poi strofinare energicamente con un panno morbido per rimuovere la polvere.

In alternativa, possiamo anche dell’argilla bianca: anche questo prodotto, infatti, assorbe le tossine e neutralizza i cattivi odori, igienizzando i nostri sandali. Si usa nello stesso modo del bicarbonato.

