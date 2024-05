Come pulire gli occhiali senza rovinarli con questi 3 ingredienti che hai in casa (e gli errori da non fare)

Si presta sempre poca attenzione alla cura e alla pulizia delle lenti degli occhiali: ecco gli errori da non fare e cosa usare per pulirli in modo efficace, senza rovinarli

Inutile negarlo: le lenti degli occhiali sono sempre sporche, non importa quanto spesso le puliamo!

Polvere, gocce d’acqua, vapori della cucina, sudore: sono molte le fonti di sporco delle lenti che dovrebbero farci vedere meglio, ma che talvolta sono così sporche da non farci vedere proprio nulla.

Ecco che, non di rado, si cede alla tentazione di pulire un po’ le lenti con quello che si ha sotto mano – un fazzoletto di carta, un canovaccio o addirittura la maglietta che si ha addosso.

Nulla di più sbagliato, se si vuole preservare le lenti dall’usura e dai graffi. In questo articolo abbiamo raccolto una lista di pessime abitudini da interrompere subito se abbiamo a cuore i nostri occhiali e di consigli per pulirli in modo efficace senza rovinarli.

Gli errori da non fare

Gli occhiali da vista sono molto costosi, e rovinarli per pigrizia è davvero un peccato. Se si utilizzano metodi sbagliati per la pulizia delle lenti, si rischia di graffiarli e quindi di non mantenere la loro efficacia.

Basta anche solo un piccolo graffio per peggiorare la qualità della nostra visione, perché lo avremo sempre davanti agli occhi, proprio al centro della lente.

Se vogliamo scongiurare il rischio di graffi sulle lenti, quindi, dimentichiamo i seguenti elementi per pulire i nostri occhiali:

magliette, pigiami, felpe e altri indumenti (anche di cotone!)

fazzoletti di carta

asciugamani, anche umidi.

Anche se possono sembrare tessuti morbidi al tatto, in realtà sono i peggiori nemici delle nostre lenti, poiché sono abrasivi per loro natura e provocano micrograffi , a volte irreparabili!

Come pulire gli occhiali in modo efficace

Abbiamo eliminato tassativamente tutti gli oggetti che la maggior parte delle persone usa per pulirsi gli occhiali. Cosa possiamo utilizzare, allora, per eliminare lo sporco senza danneggiare gli occhiali? Ecco due consigli “casalinghi” per una pulizia impeccabile.

L’aceto bianco

La maggior parte degli ottici consiglia l’utilizzo dell’aceto di vino per pulire gli occhiali dei propri clienti.

L’aceto è un grande classico delle pulizie ecologiche, che assicura ottimi risultati nell’eliminare tracce di sporco e di grasso, ma che va utilizzato con parsimonia perché potrebbe trasformarsi in un pericoloso inquinante per gli ecosistemi marini.

Per usare l’aceto sulle lenti degli occhiali, avremo bisogno di un piccolo panno in microfibra: versiamo qualche goccia di aceto sulle lenti, puliamole aiutandoci con il panno, poi sciacquiamo con acqua corrente tiepida e asciughiamole con un altro panno in microfibra.

Il dentifricio

Se non vogliamo utilizzare l’aceto, possiamo ricorrere a un altro elemento certamente presente a casa nostra: il dentifricio.

Prima di procedere alla pulizia degli occhiali, però, assicuriamoci che il dentifricio non sia abrasivo: molti dentifrici contengono granuli, particelle lucidanti o gel colorati, che possono graffiare o danneggiare ulteriormente le lenti.

Iniziamo sciacquando le lenti con acqua tiepida, per rimuovere eventuali tracce di polvere e sporco che potrebbero causare ulteriori graffi durante la pulizia.

A questo punto, prendiamo una piccola quantità di dentifricio e utilizziamo un dito o un pannetto in microfibra per pulire le lenti degli occhiali con delicati movimenti circolari.

Quando saremo soddisfatti del risultato, risciacquiamo con acqua pulita e asciughiamo sempre con un panno in microfibra.

Detersivo per piatti

Infine, possiamo ricorrere al detersivo liquido per piatti se vogliamo pulire in modo efficace i nostri occhiali: ci basterà versare qualche goccia di detersivo direttamente sulle lenti, strofinando con le dita per eliminare lo sporco.

Una volta completata la pulizia, sciacquiamo con acqua tiepida e asciughiamo con un pannetto in microfibra per rimuovere ogni traccia di acqua.

