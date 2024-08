A quanto pare, alcuni di voi non sanno cosa significano questi simboli estremamente comuni

Per molti sono geroglifici incomprensibili, ma i simboli sulle etichette del bucato contengono informazioni preziose per la salute dei nostri capi: ecco il significato di quelli più comuni

Abbiamo tutti presente quegli strani simboli sulle etichette interne dei nostri capi di abbigliamento, costituiti da cerchi, quadrati e triangoli, e sappiamo che contengono informazioni relative al lavaggio.

Ma quanti di voi conoscono davvero il significato di tale simbologia? Il bello dei codici con simboli è che basta un piccolo disegno per veicolare, con semplicità e immediatezza, un messaggio o un concetto.

Un sistema simile è quello della segnaletica stradale dove forme (triangolo, rettangolo, cerchio), colori (bianco, blu, rosso, giallo…) e simboli ci permettono di comprendere al volo il funzionamento di un certo percorso – fatto di divieti, precedenze, pericoli e altro.

Tuttavia, la praticità del sistema di simboli si vanifica quando chi li osserva non li conosce e non riesce a capirne il significato: in questo caso, i simboli diventano null’altro che un ammasso di linee e forme senza senso.

L’obiettivo di questo articolo è fare un po’ di chiarezza sui misteriosi “geroglifici” che popolano le etichette dei nostri capi di abbigliamento, per scongiurare il rischio di rovinarli con il trattamento sbagliato.

In questo modo, la prossima volta che guarderete un’etichetta, saprete esattamente cosa fare e cosa evitare, garantendo così una cura ottimale del vostro guardaroba.

Leggi anche: Simboli di lavaggio: Cosa significano le icone nei programmi della lavatrice?

Tinozza

Il simbolo della tinozza simboleggia che il nostro capo di abbigliamento può essere lavato con acqua. Nello specifico:

la tinozza piena d’acqua indica che è possibile lavare il capo in lavatrice

indica che è possibile lavare il capo in lavatrice la tinozza con la mano indica che il capo può essere lavato solo a mano.

Talvolta, per i capi più delicati, all’interno della tinozza troviamo anche un numero (solitamente 30 o 40): si tratta della temperatura mattima a cui il capo può essere lavato per scongiurare il rischio di rovinarlo.

Inoltre, è possibile che sotto la tinozza vi siano una o più linee orizzontali: esse indicano la necessità di un ciclo speciale e di maggiori attenzioni in fase di lavaggio.

Ferro da stiro

Il simbolo del ferro da stiro è piuttosto intuitivo e indica se il capo può o meno essere stirato. Talvolta, all’interno del ferro troviamo dei puntini che indicano la temperatura massima da utilizzare. Se il ferro presenta dei puntini con vapore, significa che è possibile stirare il capo a vapore.

Leggi anche: Smettere di stirare si può: un gesto d’amore per l’Ambiente (e la tua salute)

Cerchio vuoto

Un cerchio vuoto indica che il capo deve essere lavato a secco, e che è pertanto necessario portarlo in tintoria. Questo simbolo è fondamentale per evitare danni irreparabili ai tessuti delicati.

Quadrato

Il quadrato riguarda l’asciugatura dei nostri capi – in particolare:

il quadrato vuoto indica l’asciugatura all’aria

indica l’asciugatura all’aria il quadrato che iscrive un cerchio simboleggia la possibilita di utilizzate l’asciugatrice

simboleggia la possibilita di utilizzate l’asciugatrice il quadrato con due linee diagonali nell’angolo in alto a sinistra significa che il capo deve essere asciugato all’aria all’ombra.

Triangolo

Il triangolo, invece, simboleggia la candeggina:

il triangolo vuoto significa che il capo può essere candeggiato

significa che il capo può essere candeggiato se il triangolo contiene due linee, indica che si può usare la candeggina, ma non quella al cloro.

Simboli barrati

Infine, qualsiasi simbolo barrato indica che non si deve assolutamente eseguire quella particolare operazione: ad esempio, un triangolo barrato significa che il capo non deve essere candeggiato in nessun caso, se non si vuole rischiare di rovinare il capo.

In questo articolo abbiamo voluto spiegare i simboli di lavaggio più comuni: se volete approfondire l’argomento, vi rimandiamo alla nostra guida completa ai simboli di lavaggio, in cui abbiamo spiegato tutti i simboli (anche quelli più rari).

Non vuoi perdere le nostre notizie ?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram.

e Siamo anche su Google News attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite.

Ti consigliamo anche: