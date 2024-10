A che temperatura vanno lavati gli asciugamani? Da Bosch a Miele i consigli delle marche di lavatrici più famose

Il bucato perfetto risponde ad alcuni parametri: scopriamo come lavare efficacemente gli asciugamani tramite lavatrice, utilizzando la temperatura adeguata.

Quando si parla di igiene e cura della biancheria, il lavaggio degli asciugamani rappresenta un’operazione di vitale importanza, fondamentale per garantire pulizia e freschezza duratura. Non si tratta semplicemente di mettere i capi sporchi in lavatrice e premere un pulsante, ma piuttosto di comprendere quali siano i parametri giusti, in particolare la temperatura di lavaggio, per ottenere degli asciugamani igienizzati e morbidi senza rischiare di rovinarli.

Diverse marche di elettrodomestici, da Bosch a Miele, offrono consigli specifici su come trattare questi tessuti per garantire la massima efficienza di pulizia. L’attenzione non si rivolge solo alla temperatura dell’acqua, ma anche alle modalità di pretrattamento e ai programmi speciali offerti dalle lavatrici moderne. Vediamo pertanto come procedere.

La giusta temperatura per igienizzare gli asciugamani

Uno degli aspetti più importanti nel lavaggio degli asciugamani riguarda l’eliminazione di germi e batteri che possono annidarsi tra le fibre. È noto come le alte temperature siano in grado di svolgere un ruolo determinante in questo processo, e secondo le indicazioni di diversi produttori, il lavaggio ideale per gli asciugamani in spugna di cotone, il materiale più comune, avviene a una temperatura di 60 gradi, un livello termico tale da permettere di igienizzare efficacemente il tessuto, eliminando la maggior parte dei microorganismi che si accumulano durante l’uso quotidiano.

Miele, uno dei marchi più rinomati nel settore degli elettrodomestici, raccomanda una temperatura standard di 60 gradi per gli asciugamani di cotone: le loro lavatrici sono dotate di un programma specifico per questi capi, che combina un ciclo di lavaggio intensivo a 60 gradi con un risciacquo prolungato, per garantire la totale eliminazione di residui di detersivo e possibili allergeni.

Asciugamani in microfibra: una temperatura diversa

Gli asciugamani in microfibra, che possono assorbire grandi quantità di acqua pur rimanendo leggeri, richiedono invece un trattamento diverso. Le fibre sintetiche che li compongono non sopportano bene le alte temperature e, per questo motivo, Bosch ed altre aziende consigliano di lavarli a una temperatura massima di 40 gradi. A differenza del cotone, infatti, la microfibra tende a rovinarsi se esposta a temperature troppo elevate, perdendo la sua efficacia assorbente.

Bosch ha integrato nelle sue lavatrici un programma specifico per capi delicati, che include anche la microfibra. Il ciclo in questione opera a 40 gradi, con un’azione meccanica ridotta per evitare che il tessuto si usuri troppo rapidamente. Inoltre, molte lavatrici moderne, tra cui i modelli Bosch, offrono un’opzione di pretrattamento, perfetta per rimuovere eventuali macchie di sudore o altre sostanze prima di iniziare il lavaggio vero e proprio.

L’importanza della frequenza di lavaggio

Altra variabile da non trascurare riguarda la frequenza con cui gli asciugamani vengono lavati. Considerando che questi tessuti sono a contatto con la pelle ogni giorno e assorbono umidità, è fondamentale lavarli regolarmente per evitare la proliferazione di batteri. Secondo gli esperti di Miele, gli asciugamani dovrebbero essere lavati almeno due volte a settimana, specialmente se vengono utilizzati da più persone, oppure in ambienti molto umidi, come i bagni privi di adeguata ventilazione.

Asciugatura: come preservare la morbidezza degli asciugamani

Una volta terminato il lavaggio, l’asciugatura rappresenta un passaggio determinante per mantenere gli asciugamani morbidi e confortevoli. Molte persone ritengono che il segreto per avere asciugamani soffici consista nell’utilizzo dell’asciugatrice: Miele, ad esempio, ha sviluppato un sistema di asciugatura con sensori interni che monitorano il livello di umidità del carico e regolano il ciclo di asciugatura di conseguenza., il che evita che il tessuto si secchi eccessivamente, mantenendo intatta la sua morbidezza.

Per chi preferisce evitare l’uso dell’asciugatrice, il consiglio dei produttori è quello di stendere gli asciugamani subito dopo il lavaggio, possibilmente in un ambiente ben ventilato, per evitare cattivi odori e la formazione della muffa.

Tecnologie avanzate: come Bosch e Miele migliorano il lavaggio

Le moderne lavatrici offrono una gamma di tecnologie che rendono il lavaggio degli asciugamani più efficace ed al contempo più ecologico. Bosch, per esempio, ha introdotto la funzione Hygiene Care, che combina l’uso dell’aria calda prima del ciclo di lavaggio, per igienizzare i capi senza la necessità di usare temperature elevate durante il lavaggio vero e proprio. Il programma è particolarmente utile per i capi delicati, come la microfibra, che non tollerano i 60 gradi ma richiedono comunque una pulizia approfondita.

D’altra parte, Miele propone il programma Allergy Care, pensato per chi soffre di allergie o ha una pelle particolarmente sensibile: prevede un aumento della quantità d’acqua utilizzata durante il risciacquo, eliminando in maniera efficace anche le più piccole tracce di detersivo, che potrebbero irritare la pelle.

Pretrattamento: come eliminare le macchie più ostinate

Non è raro che gli asciugamani accumulino macchie difficili da rimuovere, come quelle causate dalle creme solari o dalle lozioni per il corpo. In questi casi, le grandi marche di elettrodomestici suggeriscono di effettuare un pretrattamento per evitare che le macchie si fissino durante il lavaggio. Bosch consiglia l’uso di sapone di Marsiglia applicato direttamente sulla macchia, il quale dovrà esser lasciato agire per qualche minuto prima di avviare il ciclo di lavaggio: si tratta di un metodo è particolarmente efficace per le macchie grasse, che potrebbero altrimenti risultare difficili da rimuovere anche a 60 gradi. Un ulteriore vantaggio del pretrattamento è la possibilità di ridurre la temperatura del lavaggio, fattispecie che potrà assicurare una maggiore longevità agli asciugamani.

Consigli finali per un bucato perfetto

Per ottenere asciugamani sempre perfettamente puliti e morbidi, dovrete evitare di sovraccaricare la lavatrice: un carico eccessivo non consente all’acqua e al detersivo di penetrare correttamente nelle fibre, compromettendo il risultato finale. Si consiglia di lavare al massimo cinque o sei asciugamani alla volta, per lasciare lo spazio necessario ai tessuti di muoversi liberamente all’interno del cestello.

