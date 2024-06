Ti mostro come mantengo il cibo fresco, senza usare il frigorifero (e senza elettricità)

Groundfridge rivoluziona il design tradizionale delle cantine utilizzando l'isolamento naturale del terreno e la ventilazione notturna per conservare cibo fresco

Immaginate di poter conservare i vostri alimenti freschi senza utilizzare elettricità, in un modo completamente sostenibile e innovativo. Questo è ciò che offre il Groundfridge, una moderna reinterpretazione della tradizionale cantina. Utilizzando l’isolamento naturale del terreno e la freschezza dell’aria notturna, il Groundfridge mantiene una temperatura ideale per conservare cibo e bevande tutto l’anno.

Facile da trasportare e senza necessità di permessi, questa soluzione potrebbe rivoluzionare il vostro approccio alla conservazione degli alimenti, riducendo l’impatto ambientale e risparmiando energia.

Come funziona il Groundfridge?

Il segreto del Groundfridge risiede nell’utilizzo della capacità isolante naturale del terreno e delle temperature più fresche dell’aria notturna. L’equilibrio di questo design consente di conservare verdure, frutta, formaggi e persino vino durante tutto l’anno. La ventilazione di questo progetto è garantita da una ventola con timer che rinfresca l’aria durante la notte. Quando la temperatura esterna è troppo alta, un ulteriore raffreddatore può essere utilizzato per mantenere il contenuto fresco.

La parte migliore è che il Groundfridge può essere facilmente trasportato ovunque e non richiede permessi per essere posizionato. Questo sistema può diventare una valida alternativa sostenibile nelle comunità abitative familiari che cercano di adottare uno stile di vita più ecologico. In ogni caso, questo design rappresenta letteralmente un’ottima opportunità per vivere una vita tranquilla, senza elettricità!

Il Groundfridge è realizzato in vetroresina, con un rivestimento esterno che si integra perfettamente con l’ambiente naturale circostante. Al suo interno, dispone di scaffalature in legno per organizzare al meglio gli alimenti conservati. Con una capacità di 3.000 litri, il Groundfridge offre spazio sufficiente per conservare una grande quantità di cibo e bevande. Inoltre, la sua forma sferica consente una distribuzione uniforme della temperatura, rendendolo estremamente efficiente dal punto di vista energetico.

In un’epoca in cui la sostenibilità è sempre più al centro dell’attenzione, il Groundfridge rappresenta una soluzione innovativa che riduce il consumo di energia elettrica. Utilizzando tecniche antiche in una applicazione moderna, offre un modo ecologico per conservare gli alimenti, risparmiando energia e riducendo l’impatto ambientale. Questo lo rende particolarmente adatto per chi cerca di vivere off-grid o di ridurre la propria impronta di carbonio.

