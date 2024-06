Se vedi nel tuo giardino queste larve, fai attenzione possono causare parecchi danni

Attenzione alle larve di scarabeo nel tuo giardino: possono causare danni alle piante. Scopri come riconoscerle e proteggere il tuo spazio verde.

Gli scarabei, in particolare le larve degli scarabei Chafer, possono causare significativi danni alle radici delle piante, specialmente nei prati e nei campi coltivati, per questo è importante sapere come riconoscerle. L’identificazione delle larve di scarabeo, unita al successivo intervento di controllo della specie, rappresentano aspetti di cruciale importanza per mantenere la salute delle piante e garantire la produttività agricola.

In questo articolo, esploreremo in dettaglio come identificare queste larve, le caratteristiche distintive ed alcuni metodi efficaci per disfarsene.

Come riconoscere le larve di scarabeo

Le larve di scarabeo appartengono alla famiglia degli Scarabaeidae e comprendono diverse specie (oltre 20 mila), tra cui il Melolonthinae Samouelle (il comune maggiolino), la Phyllopertha horticola (scarabeo del prato) e la Popillia japonica (scarabeo giapponese).

Gli insetti di questo tipo passano una parte significativa del loro ciclo vitale nel terreno, dove le larve si nutrono delle radici delle piante: è proprio questo comportamento che può portare a danni estesi, rendendo necessario un approccio proattivo per la loro gestione.

Caratteristiche delle larve di scarabeo

Come detto all’inizio, identificare correttamente le larve di scarabeo è fondamentale per un controllo efficace. Vediamo alcune caratteristiche distintive che le rendono riconoscibili:

Forma a c : le larve di scarabeo tendono a curvarsi in una forma a “C” quando sono a riposo, un tratto sì comune tra molte larve di coleotteri, ma in questo caso particolarmente pronunciato.

: le larve di scarabeo tendono a curvarsi in una forma a “C” quando sono a riposo, un tratto sì comune tra molte larve di coleotteri, ma in questo caso particolarmente pronunciato. Dimensioni e colore : le larve variano in dimensioni a seconda della specie, ma generalmente misurano tra 1 e 4 centimetri di lunghezza, il corpo è di colore bianco o color o crema, mentre la testa è marrone chiaro. La parte posteriore dell’addome può presentare una tinta grigiastra o bluastra, visibile attraverso la pelle traslucida a causa del contenuto intestinale.

: le larve variano in dimensioni a seconda della specie, ma generalmente misurano tra 1 e 4 centimetri di lunghezza, il corpo è di colore bianco o color o crema, mentre la testa è marrone chiaro. La parte posteriore dell’addome può presentare una tinta grigiastra o bluastra, visibile attraverso la pelle traslucida a causa del contenuto intestinale. Zampe toraciche: le larve di scarabeo possiedono tre paia di zampe toraciche corte e robuste vicino alla testa, utilizzate per muoversi attraverso il terreno.

Habitat delle larve di scarabeo: come riconoscere l’infestazione

Come già osservato, le larve di scarabeo vivono nel terreno e preferiscono habitat umidi e ricchi di sostanza organica, motivo per il quale sono particolarmente comuni nei prati, nei giardini e nei campi coltivati.

Le larve, traendo nutrizione dalle radici, danneggiano la pianta, causando ingiallimento delle foglie, rallentamento nella crescita e nei casi più gravi la morte. Alla luce dei sintomi appena elencati, dovrete ricercare zone del prato che appaiono spente e provare a sollevare la vegetazione: le piante colpite potranno essere sollevate senza problemi, visto che le larve di coleottero avranno danneggiato o interamente divorato le radici.

Per trovare le larve, dovrete scavare nel terreno intorno alle radici delle piante colpite: le larve di scarabeo tendono a concentrarsi a pochi centimetri di profondità (utilizzate una paletta o una vanghetta per evitare di danneggiare ulteriormente le radici). Una volta scavato il terreno, tenete a mente le caratteristiche sopra descritte e, se corrispondenti, avrete fatto centro.

Quali sono i metodi di controllo per le larve di scarabeo

Una volta identificate le larve di scarabeo, dovrete intervenire e adottare una serie di misure per tenere sotto controllo e prevenire ulteriori danni: esistono diversi approcci per gestire queste larve, che includono metodi biologici, chimici e culturali.

Controllo biologico

Il controllo biologico sfrutta i nemici naturali delle larve di scarabeo per ridurre la loro popolazione.

Tra i metodi biologici più efficaci ci sono:

Nematodi benefici : i nematodi entomopatogeni, come gli esemplari di Heterorhabditis bacteriophora, sono microrganismi che infestano e uccidono le larve di scarabeo. Simili a dei minuscoli vermi, possono essere applicati al terreno sotto forma di sospensione liquida e, una volta rilasciati, cercheranno le larve di scarabeo per penetrare all’interno del loro corpo, dove rilasceranno dei batteri che uccideranno le larve in pochi giorni.

: i nematodi entomopatogeni, come gli esemplari di Heterorhabditis bacteriophora, sono microrganismi che infestano e uccidono le larve di scarabeo. Simili a dei minuscoli vermi, possono essere applicati al terreno sotto forma di sospensione liquida e, una volta rilasciati, cercheranno le larve di scarabeo per penetrare all’interno del loro corpo, dove rilasceranno dei batteri che uccideranno le larve in pochi giorni. Predatori naturali: alcune specie di uccelli e di mammiferi si nutrono delle larve di scarabeo, pertanto cercate di favorire la presenza di questi predatori naturali per avere un contributo nel controllo delle larve. In quest’ottica, la promozione della biodiversità e la creazione di habitat favorevoli per gli uccelli insettivori può risultare particolarmente utile.

Controllo chimico

In alcune situazioni, può essere necessario ricorrere a trattamenti chimici per controllare le larve di scarabeo. Tuttavia, l’uso di pesticidi dovrebbe essere considerato solo come ultima risorsa a causa del potenziale impatto negativo sull’ambiente e sulla salute umana.

Vediamo come procedere.

Insetticidi specifici : esistono degli insetticidi specifici per il controllo delle larve di scarabeo. Questi prodotti devono essere applicati seguendo attentamente le istruzioni del produttore per garantire l’efficacia e minimizzare gli effetti collaterali. È importante scegliere prodotti registrati e approvati per l’uso su prati e campi coltivati.

: esistono degli insetticidi specifici per il controllo delle larve di scarabeo. Questi prodotti devono essere applicati seguendo attentamente le istruzioni del produttore per garantire l’efficacia e minimizzare gli effetti collaterali. È importante scegliere prodotti registrati e approvati per l’uso su prati e campi coltivati. Trattamenti del suolo: gli insetticidi per il controllo delle larve di scarabeo sono spesso applicati al suolo. È essenziale garantire una buona copertura e penetrazione del prodotto nel terreno per raggiungere le larve.

Metodi colturali

I metodi colturali consistono nell’attuazione di pratiche di gestione del terreno e delle piante che riducono la probabilità di infestazioni di larve di scarabeo.

Alcuni approcci includono:

Rotazione delle colture : la rotazione delle colture può interrompere il ciclo vitale delle larve di scarabeo, riducendo la loro popolazione nel tempo. Alternare le colture che non sono ospiti delle larve di scarabeo può aiutare a prevenire le infestazioni.

: la rotazione delle colture può interrompere il ciclo vitale delle larve di scarabeo, riducendo la loro popolazione nel tempo. Alternare le colture che non sono ospiti delle larve di scarabeo può aiutare a prevenire le infestazioni. Miglioramento del suolo : migliorare la struttura e la salute del suolo può rendere l’ambiente meno favorevole per le larve di scarabeo. Azioni quali l’aggiunta di sostanza organica, oppure la pratica della coltivazione conservativa possono migliorare la resistenza delle piante ai danni delle larve.

: migliorare la struttura e la salute del suolo può rendere l’ambiente meno favorevole per le larve di scarabeo. Azioni quali l’aggiunta di sostanza organica, oppure la pratica della coltivazione conservativa possono migliorare la resistenza delle piante ai danni delle larve. Irrigazione adeguata: una corretta gestione dell’irrigazione può ridurre l’attrattività del terreno per le larve di scarabeo, pertanto cercate di evitare un’eccessiva irrigazione in modo da prevenire la creazione di condizioni favorevoli per le larve.

