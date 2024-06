Se trovi in casa piccole palline nere (simili a chicchi di caffe), potresti avere un’infestazione di blatte

Le blatte sono fastidiosi insetti che possono infestare il nostro appartamento: ecco alcuni segnali inequivocabili della loro presenza

Le blatte, insetti comunemente noti come scarafaggi, sono ospiti indesiderati che possono infestare le nostre case creando disagio e problemi di salute.

Si tratta di insetti notturni che prediligono ambienti caldi e umidi. Sono attratti da fonti di cibo, acqua e riparo, e spesso si insinuano nelle nostre case attraverso crepe, fessure o tubature.

Le infestazioni da blatte possono essere causate da una serie di fattori, tra cui:

scarsa igiene: briciole di cibo, residui organici e acqua stagnante attirano le blatte e favoriscono la loro proliferazione.

presenza di crepe e fessure nelle pareti: le blatte sfruttano qualsiasi apertura per entrare nelle nostre case, quindi attenzione alle pareti che confinano con l'esterno e all'eventuale presenza di piccole crepe

traslochi: le blatte possono facilmente infestare una nuova casa se trasportate accidentalmente con scatole o mobili.

Segnali di un’infestazione

Come abbiamo detto, le blatte vivono nascoste e si muovono perlopiù durante la notte quando, con il favore delle tenebre, escono dalle loro tane per cercare resti di cibo all’interno dell’appartamento.

Accorgersi della loro presenza, quindi, non è così facile come potrebbe sembrare. Esistono, tuttavia, diversi “segnali” che possono tradire la presenza di blatte dentro casa:

escrementi – le blatte producono piccoli escrementi neri simili a granelli di caffè, che possono comparire negli angoli nascosti della casa, dietro gli elettrodomestici o nelle fessure dei mobili

insetti morti – le blatte hanno un ciclo di vita breve e muoiono frequentemente. È quindi comune trovare resti di insetti morti in giro per casa

ooteche – per riprodursi, le blatte depongono le uova in capsule rigide chiamate ooteche: queste possono essere marroni o nere e si trovano spesso in luoghi nascosti. La loro presenza è il segnale più lampante di un'infestazione in atto.

tracce di unto – infine, le blatte lasciano piccole tracce di unto sui muri e sui pavimenti.

Cosa fare?

Se sospettiamo di avere un’infestazione da blatte in casa, è importante agire tempestivamente. Ecco alcuni consigli utili:

Elimina le fonti di cibo

Puliamo accuratamente tutti gli ambienti della nostra casa, con particolare attenzione alla cucina: facciamo attenzione a non lasciare briciole e residui di cibo sul pavimento, e chiudiamo gli avanzi all’interno di contenitori ermetici.

Attenzione anche ai contenitori della spazzatura: svuotiamoli e puliamoli con regolarità e, se possibile, conserviamoli fuori al balcone (o comunque non in cucina).

Riduci l’umidità

Ripariamo eventuali perdite d’acqua nell’appartamento e assicuriamoci che il bagno e la cucina siano ben ventilati.

Inoltre, eliminiamo tracce di muffa e condensa in quegli ambienti dove la ventilazione è più scarsa, utilizzando magari un intonaco antimuffa.

Sigilla crepe e fessure

Come abbiamo detto, le blatte arrivano in casa attraverso piccole crepe e fessure presenti sulle pareti che comunicano con l’esterno (balcone, giardino).

Per scongiurare il rischio di un’infestazione, sigilliamo qualsiasi apertura che potrebbe essere utilizzata dalle blatte per entrare in casa, utilizzando un sigillante specifico che può essere acquistato in un negozio di bricolage.

Contatta un professionista

Se l’infestazione è grave o se non riusciamo a gestirla con i suggerimenti dati finora, è consigliabile contattare un disinfestatore professionista, che valuterà la situazione e implementerà un piano di trattamento adeguato per eliminare le blatte.

