Se scoppia un piccolo incendio in cucina, non gettarci l’acqua: è il peggiore errore che tu possa commettere

In cucina possono avvenire pericolosi incidenti che possono mettere a repentaglio la nostra incolumità - come nel caso degli incendi

La cucina è un ambiente molto rischioso: sostanze infiammabili, fornelli e fonti di calore possono trasformare il nostro audace esperimento culinario in una fiammata da cui si può salvare ben poco.

Può accadere, infatti, di scatenare un piccolo incendio all’interno della padella – magari perché abbiamo aggiunto una componente alcolica o perché ci siamo distratti un attimo dalle attività di cottura.

In questi casi, la tentazione più forte sarebbe quella di gettare acqua sulle fiamme allo scopo di spegnerle – ma si tratta di un’azione sbagliata dalle conseguenze molto pericolose.

Quando l’acqua viene versata sull’olio bollente, istantaneamente evapora, trasformandosi in vapore acqueo che, salendo rapidamente, trascina con sé minuscole gocce di olio incandescente, creando una vera e propria fiammata che si propaga in modo incontrollabile.

Il motivo? Come spiegato dalla chimica, l’acqua e l’olio non si mescolano e, in determinate condizioni, possono creare una vera e propria esplosione di fuoco.

Questo perché la temperatura di ebollizione dell’acqua (100°C) è decisamente inferiore a quella che può raggiungere l’olio da cucina (fino a 500°C).

Insomma, se dalla nostra padella iniziano a uscire fiamme che non siamo in grado di controllare, mantenere la calma e compiere le azioni giuste è fondamentale. Ecco come procedere per domare le fiamme in sicurezza:

se possiamo, chiudiamo il gas o disattiviamo la corrente elettrica per eliminare la fonte di calore che alimenta l’incendio

per eliminare la fonte di calore che alimenta l’incendio copriamo la pentola o la padella in fiamme con un coperchio ben aderente (in assenza di un coperchio, possiamo utilizzare un canovaccio umido, stendendolo con attenzione sopra il recipiente per soffocare le fiamme)

(in assenza di un coperchio, possiamo utilizzare un canovaccio umido, stendendolo con attenzione sopra il recipiente per soffocare le fiamme) se le fiamme non accennano a diminuire nell’intensità, è fondamentale chiamare immediatamente i vigili del fuoco.

Ovviamente, come sempre accade, prevenire è meglio che curare: per evitare spiacevoli incidenti in cucina, è importante seguire alcune semplici regole di prevenzione.

Non lasciamo mai incustodito l’olio caldo: durante la frittura o la cottura con olio, prestiamo la massima attenzione e non allontaniamoci mai dai fornelli.

Scegliamo un olio di buona qualità e con un punto di fumo elevato, come l’olio d’arachidi o l’olio di girasole, che resistono meglio alle alte temperature.

Infine, manteniamo pulito il nostro ambiente di lavoro, dedicando attenzione a eliminare regolarmente residui di olio e grasso dai fornelli e dalle superfici della cucina per evitare che possano prendere fuoco accidentalmente.

Non vuoi perdere le nostre notizie ?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram.

e Siamo anche su Google News attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite.

Ti consigliamo anche: