Sanseveria: ti spiego come pulire le foglie della tua pianta di serpente

Scopri gli ingredienti e i motivi per pulire le bellissime foglie della tua Sansevieria con 4 step facilissimi.

La pianta serpente è una delle piante preferite da tenere in casa, grazie alle sue foglie allungate di un verde brillante. Ma sapevi che, proprio perché sono così grandi, queste foglie possono accumulare molta polvere e sporcizia? Scopri come e perché dovresti pulire la tua Sanseveria.

Quando teniamo delle piante da appartamento spesso corriamo il rischio di trascurarle un po’, siccome sono al riparo in casa e sono affette da meno problematiche. Tuttavia, questo non significa che vanno lasciate a loro stesse.

Perché bisogna pulire le foglie della pianta Serpente?

In realtà, i motivi per tenere le foglie pulite sono diversi, scopriamoli insieme.

Rimuove la polvere dalle foglie

Data la loro forma allungata e leggermente concava, le foglie della Sanseveria accumulano molto velocemente la polvere.

In primo luogo, non è una buona cosa perché renderà più difficile la crescita della pianta. Al di là di questo, le piante da appartamento sono dei piccoli gioielli, e vederle tutte impolverate non le fa certamente giustizia.

Per cui, inserisci nella tua routine mensile la pulizia delle foglie della pianta Serpente.

Rimuove particelle di olio e altri agenti dalla superficie

Ti sei mai chiesto se è giusto tenere la tua pianta serpente in cucina?

In linea di massima, non c’è nulla di sbagliato, anzi i suoi meravigliosi colori daranno molta luce alla tua cucina, rallegrando i tuoi pasti con la sua bellezza vegetale.

Ciò nonostante, come ogni cosa tenuta in cucina, può ricoprirsi di particelle di olio e altre sostanze appiccicose, risultati dei pasti che cuciniamo. La polvere e l’olio possono arrivare a mischiarsi sulle foglie della tua Sanseveria, facendole fare fatica per svolgere le sue azioni quotidiane come la fotosintesi.

Se lasci le particelle oleose per troppo tempo sulla pianta, sarà molto più complesso rimuoverle.

Liberare i pori della pianta

Non è certo un mistero che le foglie delle piante sono responsabili della loro sopravvivenza: senza di loro non possono svolgere in modo efficiente la fotosintesi clorofiliana, causando una mancanza di nutrienti e di ossigeno.

Per questo, pulire in modo periodico le foglie della tua Sanseveria è importantissimo per la sua sopravvivenza: anche se il tuo appartamento ha le migliori condizioni per farla crescere sana e robusta, senza questa pulizia periodica diventerà complesso se non impossibile prosperare.

Con una pulizia periodica, riuscirai a ristabilire le condizioni ottimali per la tua pianta serpente.

L’acqua sulle foglie è rigenerante

Infine, l’ultimo motivo per cui è consigliato pulire le foglie della tua Sanseveria è che l’acqua ha un effetto rinvigorente e rigenerante sulle foglie.

Per sfruttare al massimo questa occasione, puoi trasformare la cura della tua pianta Serpente in un piccolo party green in cui fai lo stesso trattamento di bellezza a base di acqua per le foglie di tutte le tue piante da appartamento.

Diventerà un’attività per rallentare il ritmo di vita, ma anche per non trascurare le tue piante.

Di cosa ho bisogno per pulire la Sanseveria?

Hai bisogno di pochissimi ingredienti, solo 3, per pulire al meglio la tua pianta Serpente, anche nel caso in cui abbia qualche problema più grave come parassiti o infezioni funginee.

Per pulire la pianta Serpente avrai bisogno di:

acqua

olio di neem o alcol puro

sapone per i piatti

L’olio di neem è un olio non edibile estratto da una pianta endemica dell’India, ma esportata anche in altre zone dei tropici. Questo tipo di olio è perfetto per eliminare insetti, parassiti e funghi dalle piante ma potrebbe essere complicato da reperire. Per questo, in alternativa, puoi usare dell’alcol puro.

Prima di iniziare ti consigliamo di coprire il terriccio della Sanseveria con un telo di plastica. L’acqua in eccesso che cadrà dalle foglie potrebbe bagnare troppo il terriccio, portando le radici a marcire.

Per comodità, abbiamo diviso il processo di pulizia in 4 step facilissimi. I primi due sono validi sempre, gli ultimi due sono consigliati solo nel caso in cui la tua pianta Serpente abbia un’infestazione funginea o dei parassiti.

Come lavare le foglie della pianta Serpente

La Sanseveria ha tipicamente molte foglie dalla forma allungata e sì, dovrai lavarle individualmente per assicurare una pulizia completa. Non farti scoraggiare, anche perché prenderti il tempo necessario per completare quest’attività significa farla per bene e non doverci ritornare il giorno dopo.

1. Lavare le foglie

Per pulire la Sanseveria non c’è bisogno di prodotti specifici o speciali, nella maggior parte dei basterà solamente dell’acqua.

Versa l’acqua in uno spray da giardino e bagna entrambi i lati delle foglie. Assicurati di bagnare bene anche il retro delle foglie, perché è lì che si nascondono di solito gli insetti.

Assicurati di spruzzare le foglie su tutta la lunghezza e fai attenzione a non esagerare con l’acqua.

2. Elimina la polvere con un panno umido

Una volta che avrai ammorbidito la polvere con l’acqua, rimuovila usando un panno umido ben strizzato.

Sii gentile con le foglie per evitare di romperle o danneggiarle. Ricorda anche che devi pulire sia il fronte che il retro di ogni singola foglia, ma non farti scoraggiare. Metti su un po’ di musica e trasformala in un’attività rilassante.

Se dopo questo step le foglie della tua pianta Serpente risulteranno lucide e brillanti, significa che non c’è bisogno di andare oltre.

Nel caso in cui risulti oleosa al tatto o hai trovato degli insetti, puoi continuare con la lista.

3. Usa una mistura di olio di neem e detersivo per piatti

L’olio di neem è perfetto quando hai problemi con piccoli insetti o funghi, siccome è naturalmente ricco di proprietà che li combattono.

Per preparare la mistura, mischia in uno spray da giardino:

1 lt di acqua

4 cl di olio di neem

4 cl di sapone

Il sapone è un ingrediente essenziale, perché l’olio di neem e l’acqua potrebbero attaccarsi alla pianta senza di esso.

Dopo aver spruzzato il composto su entrambi i lati delle foglie, puoi ripulirle con un panno umido.

Siccome l’olio di neem può essere difficile da reperire, puoi sostituirlo con l’alcol. In questo caso, la mistura sarà:

1 lt acqua

2 cl di alcol

Non esagerare con l’alcol, siccome una concentrazione più elevata può facilmente bruciare le foglie. Dopo l’applicazione, ripulisci le foglie con un panno umido.

4. Fai asciugare le foglie

Una volta completato il processo, puoi mettere la pianta Serpente in una zona ben ventilata oppure tenerla all’esterno, alla luce del sole, per 3-4 ore.

Ricorda che dopo essersi asciugate, dovrai riportarla all’interno, altrimenti potresti causarle danni involontari.

Nel caso in cui parte dell’acqua spruzzata sia finita sul terriccio, non è un problema. Controlla il livello di umidità, se il terriccio è inumidito, puoi evitare di annaffiarla per una settimana (o finché non diventa di nuovo asciutto).

Se invece dovessi aver dimenticato di coprire il terriccio e risultasse troppo bagnato, puoi aggiungere del terriccio nuovo sulla sommità del vaso, così da ribilanciare la quantità di umidità nel terreno. Puoi anche tenerla all’esterno alla luce del sole per aiutare la pianta a far evaporare la quantità in eccesso.

Pulire le foglie della pianta Serpente

Adesso che sai tutto sulla manutenzione da dover fare alla tua Sanseveria, non trascurarla e facci sapere sulle nostre piattaforme social come è cambiata la tua pianta da interni dopo questo trattamento di bellezza.

