Ti svelo i rimedi giapponesi naturali per allontanare le zanzare (senza ricorrere a sostanze chimiche)

Per vivere un'estate liberi dalle fastidiose punture di zanzara, ecco alcuni rimedi giapponesi completamente naturali che possono aiutarci a tenere lontani questi insetti

L’estate è la stagione del sole, delle vacanze e delle serate all’aperto, ma porta con sé anche un ospite indesiderato: le zanzare.

Questi piccoli insetti possono trasformare una piacevole serata in un incubo, con il loro ronzio incessante e le punture fastidiose e pruriginose.

In commercio esistono tante soluzioni per allontanare le zanzare – dai repellenti che si spruzzano sulla pelle ai prodotti per la casa o il giardino.

Nella maggior parte dei casi, però, si tratta di prodotti contenenti sostanze chimiche che vanno a inquinare l’ambiente e mettono a rischio la nostra salute.

Ma è possibile liberarsi delle zanzare in modo naturale, preservando la nostra salute e quella dell’ambiente? Sì, e lo dimostrano questi rimedi giapponesi che vi raccontiamo in questo articolo.

I rimedi giapponesi per allontanare le zanzare

Se vogliamo evitare l’uso di repellenti chimici, che possono essere inquinanti e dannosi per la salute, possiamo rivolgerci alla tradizione giapponese, che propone diverse soluzioni efficaci e al tempo stesso rispettose dell’ambiente: eccole.

Erba miseria

L’erba miseria (nome scientifico Tradescantia fluminensis) è una pianta molto comune in Giappone, spesso utilizzata nei giardini e sui balconi.

Questa pianta emette un odore particolare che risulta estremamente sgradevole per le zanzare, rendendola un repellente naturale molto efficace.

Basta posizionare qualche vaso di erba miseria vicino alle finestre, ai balconi o nelle aree dove si tende a trascorrere più tempo all’aperto, per creare una barriera naturale contro questi insetti.

Katori Senko

Un altro metodo tradizionale giapponese per allontanare le zanzare è l’uso del cosiddetto Katori Senko. Si tratta di spirali di incenso realizzate con ingredienti naturali, tra cui la polvere di piretro, un fiore noto per le sue proprietà repellenti.

Queste spirali, una volta accese, producono un fumo gradevole, delicato e non tossico che tiene lontane le zanzare in modo naturale.

Kaya

Un altro metodo tradizionale giapponese è l’uso della Kaya, una rete sottile che viene posizionata sopra i letti o alle finestre per impedire alle zanzare di entrare nelle stanze.

Questa soluzione, pur essendo estremamente semplice, è molto efficace e priva di qualsiasi impatto ambientale o sanitario. Le Kaya sono disponibili in varie dimensioni e vengono spesso utilizzate in combinazione con gli altri rimedi naturali per garantire una protezione ottimale.

Trappole fai da te con ingredienti naturali

Un altro metodo efficace per ridurre la presenza di zanzare è rappresentato dalle trappole fai da te. In Giappone, è comune utilizzare una miscela di zucchero, acqua e lievito per attirare le zanzare in una ciotola.

Una volta che le zanzare vengono attratte dall’odore dolce, restano intrappolate nella miscela senza possibilità di scampo.

Oli essenziali

Parliamo spesso delle molteplici proprietà benefiche degli oli essenziali per la cura della pelle, del corpo e del nostro ambiente domestico.

Alcuni di questi oli, gradevolissimi per noi, hanno un odore inviso alle zanzare e la loro presenza nell’ambiente basta a tenere lontani questi fastidiosi insetti: gli oli di citronella, eucalipto e tea tree sono particolarmente indicati per questo scopo.

Questi oli possono essere diffusi nell’ambiente tramite appositi diffusori, oppure applicati direttamente sulla pelle (diluiti in un olio vettore) per creare una barriera protettiva contro le zanzare.

Oltre a essere efficaci, gli oli essenziali offrono anche un’esperienza olfattiva piacevole, arricchendo l’ambiente con profumi freschi e naturali.

