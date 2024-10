Perché cadono i capelli in autunno e cosa fare?

La caduta dei capelli nella stagione autunnale è un fenomeno fisiologico: vediamo perché si manifesta e come provare a contrastarlo in modo naturale (senza sperare nei miracoli!)

Con l’arrivo dell’autunno, non solo le foglie iniziano a cadere, ma anche i capelli. Una credenza popolare associa il tempo delle castagne (quindi fra ottobre e marzo) al periodo in cui più cadono i capelli – e questa antica saggezza sembra avere una base di verità.

Diversi studi, infatti, hanno dimostrato che la caduta dei capelli in autunno è un fenomeno comune e può essere attribuito a un ciclo naturale di vita del capello.

In particolare, secondo una ricerca pubblicata sul British Journal of Dermatology, la crescita dei capelli segue un ciclo di tre fasi: anagen (crescita), catagen (transizione) e telogen (riposo). Durante la fase telogen, i follicoli piliferi si riposano e, alla fine, i capelli cadono per fare spazio a nuovi.

In estate, i capelli entrano in una sorta di “modalità di protezione” per difendere il cuoio capelluto dai raggi UV, il che riduce la caduta. Tuttavia, in autunno, molti capelli finiscono la fase telogen iniziata mesi prima, portando a un aumento della caduta.

Insomma, questo ciclo è del tutto normale – ma può diventare motivo di preoccupazione per chi nota un’eccessiva perdita di capelli e non sa come risolvere questo problema.

Un altro fattore che contribuisce alla caduta dei capelli in autunno è lo stress che l’organismo subisce con il cambiamento stagionale. Il rientro dalle vacanze, l’aumento delle ore di buio e la diminuzione delle temperature possono influenzare i livelli di melatonina e serotonina, ormoni che hanno effetti sul ciclo dei capelli.

I rimedi naturali funzionano davvero?

Insomma, l’evidenza scientifica dimostra la veridicità della credenza popolare – ma è possibile contrastare la caduta dei capelli in autunno, o almeno limitare al minimo gli effetti di questo fenomeno?

Sul web e sui social media abbondano i consigli anti-caduta dei capelli ma, come al solito, non tutti sono supportati dalla scienza e hanno dimostrato efficacia concreta.

Tuttavia, vi sono alcuni trattamenti naturali che possono effettivamente rafforzare i capelli e favorire una crescita sana – anche se, è bene ricordarlo, sebbene possano aiutare a ridurre la caduta, difficilmente impediranno completamente il fenomeno.

Ecco cinque semplici rimedi naturali che possono essere utili per contrastare la caduta dei capelli durante la stagione autunnale:

Alimentazione equilibrata. I capelli riflettono la salute generale del nostro corpo: consumare cibi ricchi di vitamine e minerali, come ferro, zinco e vitamine del gruppo B – oltre a proteggerci dai malanni di stagione – ci aiuta a mantenere i capelli forti. In particolare, alimenti come spinaci, noci, uova e carote sono ottime fonti di nutrienti per il cuoio capelluto Olio di cocco. Massaggiare il cuoio capelluto con olio di cocco stimola la circolazione sanguigna, favorendo il nutrimento dei follicoli: questo trattamento naturale, se eseguito regolarmente, può rafforzare i capelli e ridurre la caduta Infuso di ortica. Ricca di vitamine A, C, D e minerali come il ferro e il silicio, l’ortica è un rimedio naturale utilizzato da secoli per fortificare i capelli: bere un infuso di ortica o utilizzarlo come ultimo risciacquo dopo lo shampoo può dare benefici nel lungo periodo Aloe vera. Conosciuta per le sue proprietà lenitive e idratanti, l’aloe vera è un ottimo alleato anche contro l’eccessiva caduta dei capelli: ci basterà applicare il gel puro direttamente sul cuoio capelluto per ridurre l’infiammazione e a stimolare la rigenerazione cellulare Integratori naturali. Infine, oltre a una dieta equilibrata, integratori a base di biotina o complessi multivitaminici possono aiutare a rinforzare i capelli dall’interno: la biotina, in particolare, è essenziale per la crescita dei capelli e delle unghie. Possiamo rivolgerci al nostro farmacista di fiducia o all’erborista per ricevere consigli utili per il nostro acquisto.

Leggi anche: Castagna “;matta” in tasca contro il raffreddore: il leggendario rimedio naturale dell’autunno

La fake news della #RosemaryWater

Uno dei rimedi più popolari contro la caduta dei capelli, spesso consigliato sui social media, è la cosiddetta Rosemary Water, ovvero un decotto ottenuto facendo macerare foglie di rosmarino in acqua bollente.

Su TikTok proliferano video tutorial per prepararla, e molti sostengono che possa contrastare efficacemente la caduta dei capelli, favorendo al contempo la crescita, grazie alle sue proprietà stimolanti.

Anche se la pianta di rosmarino ha effettivamente proprietà antinfiammatorie, depurative, tonificanti per la cute, e rappresenta un ottimo modo per stimolare la microcircolazione sottocutanea, è difficile credere che un decotto realizzato con molta acqua e poche foglie di rosmarino conservi tutte le proprietà benefiche della pianta – e addirittura le trasferisca ai capelli.

Nella Rosemary Water la concentrazione di rosmarino è troppo bassa perché possa apportare qualche reale beneficio ai nostri capelli – anche se vaporizziamo l’acqua sulla chioma tutti i giorni, come suggerito su TikTok.

In questo caso, quindi, si tratta di una pratica inutile, che non migliora né peggiora la qualità del capello – e che certamente non ne previene la caduta.

Non vuoi perdere le nostre notizie ?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram.

e Siamo anche su Google News attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite.

Ti consigliamo anche: