L’errore da NON fare assolutamente quando usi le foglie del tuo aloe vera

L'aloe vera è una pianta preziosissima da coltivare in casa, ma devi fare attenzione a non commettere questo errore quando prepari il gel

L’aloe vera è una pianta davvero preziosa da avere in casa: ti fornisce una fonte continua del suo preziosissimo gel dai mille e più utilizzi – tra cui, quello alimentare! Ma sapevi che nell’aloe si nasconde anche un “nemico” da dover eliminare?

I prodotti a base di aloe vera – dalle creme all’acqua – sono presenti in tutte le farmacie e nei supermercati di tutta Italia. Ma hai davvero bisogno di acquistarli? In realtà, preparare il tuo personale gel di aloe vera è semplicissimo, oltre che un’attività preziosa per ridurre gli sprechi di denaro e rallentare un po’ durante la giornata, godendoti il tuo tempo libero.

Il gel è utilissimo per lenire la pelle in caso di scottature e infiammazioni, ma anche per fare dei preziosi impacchi per i capelli sfibrati. Gli usi sono davvero tantissimi e ti stupirà quante volte sarai grato di aver curato la tua piantina di Aloe vera.

In breve, prendi una foglia di aloe vera, taglia le estremità e le punte, poi taglia la foglia per la sua lunghezza ed estrai il gel con il cucchiaio. Visto com’è semplice? Se hai ancora qualche dubbio, clicca sul link qui sotto per la video-guida di GreenMe!

Tuttavia, l’aloe vera, oltre al gel, continene un altro elemento che andrebbe eliminato prima di usare il gel sia per le creme che come ingrediente in cucina. Se non lo sapevi infatti, l’aloe vera contiene anche del lattice giallognolo che va assolutamente eliminato. Pensa che anche consumarne poco più di un grammo al giorno per un lungo periodo può avere conseguenze fatali, infatti negli Stati Uniti la Food and Drug Administration (FDA) ha bandito i prodotti che lo contenevano. Può essere particolarmente pericoloso per le donne incinte, siccome crea contrazioni allo stomaco e all’utero, arrivando a causare potenzialmente un aborto spontaneo. Oltre a ciò, può causare problemi ai reni, battito irregolare e debolezza muscolare.

Per eliminare il lattice dal gel di aloe vera ti basterà sciacquare sotto l’acqua corrente la foglia aperta a metà (o il gel) finché le tracce di giallo non spariscono dal composto.

Infine, è bene ricordare che anche il gel di aloe vera può dare problemi nel caso tu stia assumendo medicinali per il diabete, per il cuore o per i reni, siccome può complicare gli effetti collaterali di questi ultimi.

