Chinetosi: se soffri di mal d’auto prova questo rimedio naturale infallibile (ti basta un limone)

Per chi soffre di chinetosi, ogni viaggio si trasforma in un incubo. Ma con questo rimedio naturale è possibile sconfiggere, o almeno attenuare, la nausea da mal d'auto

Con l’avvicinarsi delle vacanze estive tornano i lunghi viaggi in auto, in bus, in traghetto – momenti che preludono al relax di trascorrere qualche giorno lontano da casa, ma che per qualcuno possono trasformarsi in un vero incubo.

Tutta “colpa” della chinetosi. Nota anche come mal d’auto (o mal di mare, se si è in barca), la chinetosi è un disturbo piuttosto comune che colpisce e affligge viaggiatori di tutte le età.

Essa è causata da una discrepanza tra le informazioni sensoriali che il cervello riceve da diverse parti del corpo. L’orecchio interno, gli occhi e i muscoli inviano tutti segnali al cervello sulla posizione e il movimento del corpo.

Durante il movimento in auto o in nave, questi segnali possono essere confusi, causando al cervello di pensare che il corpo sia in movimento quando non lo è. È proprio questo “conflitto di informazioni” che provoca i fastidiosi sintomi della chinetosi, quali:

Ricordiamo che la chinetosi può manifestarsi anche in altre occasioni di movimento, reale o simulato – come sulle montagne russe o con l’utilizzo di visori per la realtà aumentata dei videogiochi.

Esistono diversi rimedi, scientifici o “casalinghi”, per prevenire o ridurre i sintomi della chinetosi – e chi soffre di questo disturbo sin da bambino avrà sicuramente avuto a che fare con qualcuno di questi.

Ma esiste un metodo economico ed efficace, eppure poco noto, che potrebbe rendere il viaggio di chi soffre di chinetosi molto più piacevole: il succo di limone.

Il succo di limone contro il mal d’auto

Il limone, oltre al suo sapore rinfrescante e alle sue versatili applicazioni in cucina, può essere considerato a tutti gli effetti un alleato prezioso contro la chinetosi – in particolare contro la nausea e il vomito che si presentano durante i lunghi viaggi.

Come confermato da uno studio dello scorso anno, l’aroma del limone può aiutare a ridurre la nausea e il vomito grazie all’aromaterapia: in pratica, basta inalare il profumo di questo agrume per avvertire un sollievo naturale dai sintomi della chinetosi.

Non solo l’aroma, ma anche il succo di limone può essere un valido aiuto per contrastare il mal d’auto: il suo contenuto di acidi neutralizzanti aiuta la digestione e “calma” lo stomaco, alleviando la nausea e altri sintomi comuni durante i viaggi.

Per preparare un semplice rimedio contro la chinetosi, basta spremere il succo di un limone fresco in un bicchiere d’acqua, aggiungere un pizzico di sale e mescolare.

Questa bevanda rinfrescante e idratante fornisce elettroliti essenziali che aiutano a combattere la chinetosi e a mantenere l’idratazione durante il viaggio.

Si consiglia di consumare circa 250-300 ml di questa miscela per tutta la durata del viaggio per prevenire efficacemente la chinetosi.

Attenzione però: se soffrite di acidità di stomaco o di reflusso, meglio evitare questo rimedio: il succo di limone potrebbe esasperare ulteriormente l’acidità di stomaco e peggiorare ulteriormente la situazione.

