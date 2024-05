Non buttare via le bucce dell’aglio, sono preziosissime: io le riutilizzo così per le piante del giardino

Come spesso accade, ciò che buttiamo via può rivelarsi prezioso e molto utile - come nel caso delle bucce dell'aglio, che possono trasformarsi in un ottimo nutrimento per le nostre piante

L’aglio è molto più di una pianta aromatica che arricchisce di sapore i nostri piatti: si tratta di un vero e proprio medicamento naturale molto utile per contrastare numerosi disturbi che possono affliggere il nostro organismo, ma anche per nutrire le nostre piante.

Infatti, è buona norma togliere la buccia dell’aglio prima di metterlo a soffriggere nell’olio bollente o di aggiungerlo alle preparazioni salate. Ma sapevate che la buccia può rivelarsi molto utile soprattutto se abbiamo un giardino o delle piante in vaso? Inoltre, con il loro odore penetrante permettono di tenere lontani i parassiti dalle piante in modo naturale, senza l’ausilio di prodotti chimici. Vediamo ora come trasformare uno scarto in una risorsa preziosa per il nostro giardino.

Infuso di bucce d’aglio

I benefici dell’aglio sono molteplici e innegabili , ma sapevate che molti di essi possono estendersi anche alla buccia, altrettanto ricchissima di antiossidanti – in particolar modo la quercitina – e vitamine: è per questo che in molti la utilizzano, soprattutto in inverno per realizzare infusi con lo scopo di rafforzare il sistema immunitario, purificare l’organismo e stimolare il metabolismo. Allo stesso modo l’infuso di bucce d’aglio può essere nebulizzato sulle foglie delle tue piante per prevenire parassiti e afidi.

Nutrimento per il terreno

Tutto quello che dobbiamo fare è mettere da parte un po’ di bucce d’aglio ogni volta che usiamo questo prodotto in cucina: possiamo acquistare un barattolo di vetro con tappo ermetico proprio allo scopo di conservare le bucce, che non marciranno con il passare dei giorni.

Quando avremo accumulato una quantità di bucce sufficiente (essa dipenderà dal numero di piante in vaso che abbiamo o dalla grandezza del nostro giardino) non dobbiamo far altro che sbriciolarle fra le dita e spargerle sul terriccio.

Trattandosi di un prodotto naturale, esso verrà pian piano assorbito dal terreno, che ne trarrà le sostanze nutritive a beneficio delle piante.

Spray antiparassitario

Come abbiamo detto, aglio è un ottimo ingrediente per realizzare degli antiparassitari naturali da spruzzare direttamente sulle piante.

Se vogliamo tenere lontani i parassiti dal giardino e dalle piante in vaso, ad esempio i fastidiosi afidi dalle piante di rose, avremo bisogno di quattro spicchi di aglio con la buccia, una piccola cipolla e un peperoncino.

Schiacciamo questi ingredienti in un mortaio (se non lo abbiamo possiamo utilizzare anche un frullatore a immersione) fino a ridurli in una purea che diluiremo in un litro di acqua tiepida.

Un paio d’ore dopo la preparazione, filtriamo la miscela ottenuta e trasferiamola in un vaporizzatore: avremo ottenuto il nostro antiparassitario spray completamente naturale.

