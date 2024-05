Questo è il momento migliore per concimare le tue piante sempreverdi, 2 segnali che ne hanno bisogno

Le piante sempreverdi possono essere molto resistenti, ma anche loro hanno bisogno di fertilizzante, specie se mostrano questi sintomi

Le piante sempre verdi possono sembrare piante che non hanno bisogno di molte cure, ma ci sono due sintomi che segnalano che è arrivato il momento di intervenire per salvarle.

La coltivazione urbana, sia in vaso che in giardino, sta prendendo sempre più piede. Tra le piante che vengono apprezzate anche da chi è più inesperto ci sono proprio le sempre verdi. Questa varietà è in realtà molto ampia, e potresti trovare sia arbusti che alberi da poter aggiungere alla tua famiglia green. Di solito, questa tipologia è contraddistinta da robustezza e capacità di adattamento anche a climi più estremi, un esempio è il timo limone.

Tuttavia, nonostante questa famosa robustezza, le piante sempre verdi hanno comunque bisogno di cura e attenzioni, specie quando mostrano due sintomi molto specifici. Se infatti le tue piante mostrano delle foglie gialline o marroni – invece dei tipici colori verde smeraldo e verde brillante – oppure faticano a crescere rigogliose, allora probabilmente è arrivato il momento di intervenire con del fertilizzante.

Prima di procedere, però, è bene sapere che questi sintomi possono essere causati in generale da un forte stress che la pianta sta attraversando. Per cui, prima di iniziare a concimare, tieni in considerazione questi fattori:

Condizioni climatiche estreme (gelate o siccità)

Terreno troppo compatto

Malattie

Erbacce

Se però il terreno è ben pulito e smosso, nessuna malattia o parassita interessa le piante e il clima è temperato, allora è proprio il momento di intervenire con del concime.

Foglie scolorite e difficoltà a crescere

Questi due sintomi possono essere un segnale indicativo di una mancanza di nutrienti nelle tue piante sempre verdi. Ciò nonostante, prima di fertilizzare è bene considerare alcune cose.

Innanzitutto, per le piante è molto più semplice assorbire il fertilizzante durante la primavera. In altre stagioni, compresa l’estate, la pianta non assorbe allo stesso modo. Inoltre, usare fertilizzanti in altri periodi dell’anno potrebbe favorire lo sviluppo di malattie o parassiti. Se però volete aiutare la vostra pianta a superare l’inverno, potete provare a fertilizzare non appena inizia il suo periodo di letargo stagionale.

Se al momento c’è una siccità o il clima è particolarmente secco, evita di impiegare del fertilizzante, perché potrebbe rendere più difficile per la pianta assorbire i liquidi necessari, tendendo così, a seccarsi. Per cui, scegli con attenzione il periodo dell’anno e il momento giusto in base alle condizioni climatiche.

Un altro punto importante è che le piante sempre verdi prediligono fertilizzanti che contengono alte percentuali di nitrogeno. Per questo, usare compost con uova o bucce di banane non è ideale per questa tipologia di piante.

Ci sono poi due modi con cui potete applicare il fertilizzante:

Spargete il fertilizzante sulla superficie del terreno e poi annaffiate per far penetrare i nutrienti nel terriccio Partendo dalla base della pianta, scava delle piccole buche di 5 cm di diametro e 18-20 di profondità, distanziandole di 60 cm le une dalle altre. Procedi in cerchio finché non raggiungi il bordo della pianta. Ricorda di inserire la stessa quantità di fertilizzante e acqua in ogni buca.

Adesso sai tutto quello che c’è da sapere sui due segnali che mostrano che le tue piante sempre verdi sono sotto stress e una delle soluzioni più efficaci per aiutarle a crescere forti e rigogliose.

