Pulizia e detergenza probiotica: come funziona e perché dovresti iniziare a usarla

I prodotti per la detergenza probiotica sono una vera "svolta" per tenere pulita la nostra casa in modo del tutto naturale e senza l'uso di sostanze chimiche aggressive. Scopriamo come funzionano e quali prodotti acquistare per eliminare i batteri che causano sporco e cattivo odore

Negli ultimi anni, la consapevolezza ambientale e la ricerca di soluzioni più sostenibili hanno portato alla nascita di nuovo approccio alla pulizia: la detergenza probiotica. Questa innovativa metodologia sfrutta i benefici di alcuni microrganismi per offrire una pulizia efficace, sicura ma allo stesso tempo rispettosa dell’ambiente.

Ma cos’è esattamente la detergenza probiotica, come funziona e perché dovresti considerarla per la tua casa o il tuo ambiente di lavoro? Scopriamolo insieme.

La detergenza probiotica si serve di prodotti per la pulizia che contengono microrganismi benefici, in grado di igienizzare superfici e ambienti. I probiotici sono batteri buoni, simili a quelli che si trovano nel nostro intestino e che aiutano a mantenere l’equilibrio microbiologico. Quando applicati sulle superfici, questi microorganismi competono con i batteri patogeni per il cibo e lo spazio, riducendo così la presenza di germi nocivi in modo naturale.

Nel panorama delle soluzioni di pulizia moderne a base di probiotici, BactPro spicca per i suoi prodotti che si servono di attivatori biologici, totalmente naturali, che agiscono per eliminare i batteri che causano sporco e cattivo odore.

I loro detergenti si distinguono per l’innovativa Tecnologia dell’Attivazione Biologica. Di cosa si tratta? Questa tecnologia si basa sull’utilizzo di batteri e enzimi altamente selezionati per svolgere funzioni di pulizia avanzate. Questi organismi viventi, caratterizzati da una naturale capacità depurativa, sono scelti per la loro abilità nel risolvere problemi specifici.

In pratica, i prodotti BactPro impiegano batteri benefici per ottimizzare e accelerare i processi di pulizia. Questi microrganismi attivano e scompongono i residui organici, assicurando una pulizia immediata e profonda. Inoltre, la loro azione continua nel tempo e offre un’alternativa davvero sostenibile ai detergenti tradizionali.

Come funziona la tecnologia BactPro

Ecco quali sono e come funzionano i componenti principali dei prodotti BactPro:

Batteri: quelli utilizzati nei prodotti BactPro sono organismi estremamente versatili che si nutrono del materiale organico presente sulle superfici. Durante questo processo, producono enzimi e tensioattivi biologici che scompongono le macromolecole organiche in molecole più semplici. Questa degradazione biologica accelera notevolmente la decomposizione dei residui organici, facilitando una pulizia profonda ed efficace

Enzimi: sono composti altamente attivi prodotti dai batteri. Questi catalizzatori biologici sono essenziali per la vita microbica e svolgono un ruolo cruciale nel processo di pulizia. Gli enzimi scompongono i rifiuti organici in molecole più semplici, che vengono poi utilizzate dai batteri come nutrimento per la loro crescita e riproduzione. Questo processo non solo aiuta nella pulizia immediata, ma sostiene anche l'azione prolungata dei prodotti

: sono composti altamente attivi prodotti dai batteri. Questi catalizzatori biologici sono essenziali per la vita microbica e svolgono un ruolo cruciale nel processo di pulizia. Gli enzimi scompongono i rifiuti organici in molecole più semplici, che vengono poi utilizzate dai batteri come nutrimento per la loro crescita e riproduzione. Questo processo non solo aiuta nella pulizia immediata, ma sostiene anche l’azione prolungata dei prodotti Componenti ecocompatibili e bioattivi: BactPro combina batteri ed enzimi con componenti chimici verdi derivati da fonti rinnovabili. Questa combinazione massimizza l’efficacia della detergenza

Gli attivatori biologici sono progettati per sfruttare il sistema di pulizia naturale, gestendo il biofilm, una trama polisaccaridica invisibile all’occhio umano che raccoglie e nutre i microorganismi sulle superfici. Il biofilm, alimentato dai residui organici, può essere controllato proprio grazie all’uso di batteri benefici specifici.

BactPro ha sviluppato un consorzio batterico ad alta efficienza proprio per gestire il biofilm. Gli attivatori biologici garantiscono metabolizzazione rapida, un ampio spettro di enzimi e una notevole resilienza ai fattori di stress, assicurando così una pulizia efficace e duratura

Ma di che prodotti parliamo nello specifico?

I prodotti BactoPro

BactoPro mette a disposizione 4 prodotti a base di attivatori biologici, adatti a diverse esigenze. Si tratta di:

BactPets: utile a combattere macchie e odori sgradevoli legati agli animali domestici. Questo prodotto utilizza batteri benefici per digerire i residui organici e rimuovere efficacemente odori e macchie. Si può utilizzare su tappeti, pavimenti, lettiere, cuscini e anche per l’interno delle auto oltre che ovviamente per pulire cuccette e lettiere. Garantisce un’azione di lunga durata ed è delicato su tessuti e superfici e sicuro per bambini e animali

BactHome: detergente multiuso per una pulizia efficace della casa. La sua formula versatile lo rende ideale per una varietà di superfici e tessuti dove riesce a rimuovere odori persistenti e macchie. Aiuta a mantenere pulite anche le imbottiture, prolungando la vita, ad esempio, dei materassi

BactDrain: progettato per la pulizia e manutenzione degli impianti di scarico. Rimuove intasamenti e cattivi odori dai sifoni e tubature, ripristinando il flusso di scarico e tutto questo senza l’uso di prodotti chimici inquinanti, grazie agli attivatori biologici. Questo prodotto si serve infatti di miliardi di batteri benefici per sciogliere e digerire i depositi organici, garantendo sicurezza per le tubature e l’ambiente

BactSeptic: offre una soluzione efficace e sostenibile per la pulizia delle fosse biologiche. Migliora il funzionamento della fossa, rimuovendo cattivi odori e riducendo il sedimento, attiva la degradazione degli scarti organici 24 ore su 24 grazie ai batteri e riduce la necessità di spurgo, evitando spese di gestione straordinarie grazie alla sua azione prolungata. La formula in polvere consente un dosaggio semplice e una concentrazione elevata di attivi

I vantaggi della detergenza probiotica

Biodegradabilità

Uno dei principali vantaggi dei detergenti probiotici è la loro completa biodegradabilità. A differenza dei detergenti tradizionali che contengono sostanze chimiche aggressive, i prodotti probiotici sono composti da ingredienti che si decompongono naturalmente senza causare danni agli ecosistemi acquatici e terrestri. Questa caratteristica li rende un’opzione più sicura per l’ambiente.

Riduzione dell’uso di sostanze chimiche

I detergenti probiotici offrono un’alternativa naturale ai detergenti chimici tradizionali. Questi prodotti, infatti, riducono la necessità di utilizzare ingredienti nocivi che possono avere effetti negativi sulla salute umana e sull’ambiente. Di conseguenza, l’adozione di detergenti probiotici non solo promuove la sostenibilità ambientale, ma contribuisce anche a un ambiente domestico più sicuro.

Risparmio di risorse

Grazie alla loro capacità di agire in modo continuativo, i probiotici garantiscono una pulizia duratura che richiede una quantità inferiore di prodotto rispetto ai detergenti tradizionali. Questo approccio non solo riduce l’impatto ambientale complessivo, ma porta anche a un risparmio di risorse nel lungo periodo. L’efficacia prolungata dei detergenti probiotici si traduce in meno frequenti necessità di riapplicazione, migliorando l’efficienza delle operazioni di pulizia.

Eliminazione dei residui organici

I prodotti probiotici sono in grado di eliminare naturalmente i residui organici attraverso reazioni biochimiche. Questo approccio ecologico non solo riduce la dipendenza da detergenti aggressivi, ma contribuisce anche a mantenere le superfici igienizzate per periodi più lunghi. La pulizia continua fornita dai probiotici è particolarmente utile in contesti dove l’igiene è cruciale, come negli ambienti sanitari e alimentari.

Efficienza in luoghi difficili da raggiungere

Un ulteriore beneficio dei detergenti probiotici è la loro capacità di operare efficacemente anche in luoghi difficili da raggiungere. In ambienti complessi o pericolosi, dove l’accesso umano può essere limitato, i probiotici offrono una soluzione autonoma per la manutenzione e la pulizia. Questo li rende ideali per garantire un’igiene costante e sicura, riducendo la necessità di interventi diretti e potenzialmente rischiosi da parte degli operatori.

Passare alla detergenza probiotica può davvero rappresentare una svolta per le nostre pulizie domestiche, e non solo. Non vi resta che provare il prodotto che meglio risponde alle vostre esigenze.

