Io i sandali tipo Birkenstock li pulisco così (in modo del tutto naturale)

Bastano pochi ingredienti che abbiamo già in cucina per restituire splendore e morbidezza ai sandali in sughero, must-have dell'estate

I sandali in sughero sono molto amati e utilizzati nella stagione estiva: grazie alla loro innegabile praticità, sono l’ideale per chi ama fare passeggiate o trascorre molte ore del giorno in piedi.

Tuttavia, come ogni cosa, anche queste calzature necessitano di cure e attenzioni per poter durare nel tempo: una buona manutenzione, infatti, ci permette di allungarne la vita anche di anni.

Sandali in sughero: problemi e criticità

Il sughero, comodo e traspirante, è un materiale molto delicato che va protetto affinché conservi le sue proprietà:

annerisce in fretta, anche a causa del contatto con i piedi sudati, e questo può inficiare la bellezza originaria del sandalo

inoltre, è un materiale molto assorbente, e per questo può presto trasformarsi in un deposito di batteri, sudore e cattivi odori

infine, se esposto a fonti di calore o semplicemente alla luce solare, il sughero tenderà a seccarsi, perdendo la sua morbidezza e rendendo i sandali sempre più scomodi da indossare.

Come pulire i sandali in modo naturale

Se i nostri sandali in sughero si sono anneriti, possiamo riportarli all’originario splendore in modo naturale ed economico, utilizzando ingredienti già presenti nella nostra cucina – ovvero bicarbonato di sodio e succo di limone.

L’azione sbiancante del bicarbonato e del limone eliminerà macchie e aloni, restituendo ai nostri sandali il loro colore naturale. Inoltre, il bicarbonato assorbirà l’umidità, neutralizzando eventuali cattivi odori dovuti al contatto del sughero con il piede.

Prepariamo una pasta cremosa mescolando due cucchiai di bicarbonato con qualche goccia di limone, poi spalmiamola su tutta la superficie del plantare in sughero e lasciamo agire per circa un’ora.

Trascorso questo tempo, risciacquiamo abbondantemente con acqua calda e lasciamo asciugare i sandali all’aria (evitando però di esporli ai raggi diretti del sole).

Oltre alla comparsa di macchie scure, c’è un altro problema che può danneggiare l’aspetto e la comodità dei nostri sandali: a causa dell’usura, infatti, il sughero tende a seccarsi e indurirsi.

Per restituire morbidezza a questo materiale, possiamo ricorrere nuovamente a un ingrediente già presente nella nostra cucina: l’olio d’oliva.

Ci basterà versare qualche goccia di olio d’oliva al centro del plantare e massaggiare bene tutta la superficie con la mano.

Lasciamo agire l’olio per una notte intera e, prima di indossare nuovamente i sandali, eliminiamo l’olio in eccesso con un panno umido.

Se siete curiosi di conoscere tutti i trucchi per la manutenzione dei sandali in sughero, vi consigliamo di leggere il nostro articolo in merito.

