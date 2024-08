Come sbiancare i colletti ingialliti delle camicie?

Non c'è nulla di più brutto di una camicia bianca con il colletto ingiallito dal sudore e dall'usura: ecco come risolvere questo problema utilizzando ingredienti naturali che abbiamo già in casa

Con l’arrivo della stagione calda, le camicie bianche tornano protagoniste del nostro guardaroba. Ma come mantenerle sempre impeccabili, soprattutto sui colletti che tendono ad ingiallirsi facilmente a causa del sudore e del contatto costante con la pelle?

Prima di ricorrere a detersivi aggressivi, che potrebbero danneggiare il tessuto (oltre a inquinare l’ambiente), vi ricordiamo che esistono diversi metodi ecologici per sbiancare i colletti delle camicie utilizzando ingredienti naturali: eccone alcuni.

Acido citrico

Lo ripetiamo spesso: in virtù delle sue proprietà sbiancanti, smacchianti e anti-calcare, l’acido citrico è un alleato prezioso (ed ecologico) per le pulizie domestiche.

Questo prodotto si rivela ottimo anche per sbiancare i colletti delle camicie: ci basterà diluire due cucchiai di acido citrico in un bicchiere d’acqua e strofinate la soluzione sulla zona interessata con un vecchio spazzolino da denti.

Lasciamo agire per 15-20 minuti, poi risciacquiamo abbondantemente. L’acido citrico, oltre a sbiancare, aiuta anche a rimuovere i cattivi odori.

Bicarbonato di sodio

Un altro ingrediente versatile e amico dell’ambiente è il bicarbonato di sodio: per quanto riguarda il bucato, questo prodotto è un ottimo smacchiatore e aiuta a neutralizzare gli odori in modo naturale.

Creiamo una “pasta” mescolando bicarbonato con un po’ di acqua tiepida, poi applichiamola sul colletto da pulire e lasciamo agire per 30 minuti.

Trascorso questo tempo, strofiniamo delicatamente con uno spazzolino da denti o con una spazzola e risciacquiamo con acqua prima di procedere al lavaggio vero e proprio.

Limone

Il succo di limone ha un potente effetto sbiancante e disinfettante – anche per i tessuti. Possiamo sfruttare queste proprietà anche sulla nostra camicia ingiallita, spremendo il limone direttamente sulla macchia e lasciando agire per circa 10 minuti.

Trascorso questo tempo, la macchia dovrebbe schiarirsi notevolmente. A questo punto, non ci resta che sciacquare bene sotto acqua corrente e procedere con il normale lavaggio.

Sale

Un altro rimedio semplice ed efficace per rimuovere macchie e aloni dai tessuti è il sale da cucina: questo, infatti, aiuta a riassorbire lo sporco e a sbiancare naturalmente i tessuti.

Inumidiamo leggermente il colletto e cospargiamolo di sale. Lasciamo agire per alcuni minuti, poi strofiniamo delicatamente e risciacquiamo con acqua calda.

Sole

Infine, i raggi solari sono un alleato naturale per sbiancare i tessuti. Se il tempo lo permette, stendiamo la camicia al sole dopo averla lavata: i raggi UV del sole hanno un effetto sbiancante delicato e igienizzante.

