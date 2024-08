Come si facevano le lavatrici prima della loro invenzione? Questo antichissimo metodo ecologico è ancora una valida alternativa

Centinaia di anni fa il lavaggio dei panni in Romania veniva fatto nei vâltori, sfruttando il loro movimento continuo per rimuovere lo sporco senza detergenti chimici

Nei villaggi di Maramureș, una regione storica nel nord della Romania, esiste un’antica tradizione legata al lavaggio dei panni che risale a centinaia di anni fa. Prima dell’avvento delle moderne lavatrici, gli abitanti di questi villaggi utilizzavano un ingegnoso sistema idraulico chiamato vâltori, termine che si traduce letteralmente in “vortici” o “idromassaggi” (in inglese whirlpool, proprio come il celebre marchio di lavatrici).

Questi vortici artificiali, creati dall’acqua che scorre rapidamente in vasche coniche di legno, sono rimasti in uso fino ai giorni nostri. I vâltori sono costruzioni semplici ma efficaci: l’acqua del fiume viene convogliata attraverso una barriera in legno posta a monte, che controlla il flusso dell’acqua.

L’acqua entra nella vasca di legno tramite spazi tra le assi, creando un potente vortice all’interno. Questo movimento continuo e vorticoso fa rotolare i tessuti, rimuovendo lo sporco senza bisogno di detergenti chimici. I vâltori erano particolarmente adatti per lavare tessuti pesanti, come cappotti di lana, tappeti e moquette, che potevano rimanere nella vasca per almeno dieci ore prima di essere estratti e appesi ad asciugare.

Ancora oggi i vâltori sono molto popolari

L’uso di questi sistemi idraulici non era solo pratico, ma anche parte integrante della vita comunitaria. Nei tempi antichi, i vâltori erano gestiti da uno degli uomini più ricchi del villaggio, che offriva il servizio in cambio di pagamento in denaro, cereali, o manodopera.

Le donne del villaggio, responsabili della gestione domestica, portavano i loro tessuti ai vâltori, spesso passando l’intera giornata a lavorare nei campi del proprietario mentre i loro panni venivano lavati. Anche oggi, nonostante la diffusione delle lavatrici elettriche, i vâltori rimangono popolari, soprattutto nelle zone rurali di Maramureș.

Questi sistemi tradizionali sono apprezzati oltre che per la loro efficacia anche per il loro basso impatto ambientale. Gli abitanti locali continuano a utilizzarli per lavare i tessuti di lana, contribuendo volentieri con piccole somme per la manutenzione delle strutture, mantenendo viva una tradizione che rappresenta un legame diretto con il passato. E così le vâltori sono diventate un simbolo della cultura delle comunità di Maramureș.

