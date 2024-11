Le 10 piante da NON mettere mai vicino ai termosifoni se non vuoi vederle morire

Hai una di queste piante in casa? Occhio alla sua collocazione. Anche se in generale tutte le piante accusano la vicinanza ai riscaldamenti, queste 10 non gradiscono affatto il calore del termosifone. Scopri dove sarebbe meglio posizionarle in base alle loro caratteristiche

Si abbassano le temperature e con esse in sempre più case vengono accesi i riscaldamenti. Tuttavia, per chi ama le piante d’appartamento, questa abitudine può trasformarsi in un pericolo silenzioso. I termosifoni e le altre fonti di calore, sebbene ci donino un confortante tepore, creano un ambiente spesso ostile per molte specie vegetali. Aria secca, calore diretto e oscillazioni di temperatura possono mettere a dura prova le piante, rendendo fondamentale prestare attenzione a dove le posizioniamo. Alcune molto più di altre.

Anche se un angolo caldo vicino a un radiatore può sembrare il posto ideale per accogliere una pianta, infatti, in realtà un po’ tutte le piante andrebbero tenute lontano dai riscaldamenti, ma molte specie ne soffrono più di altre e rischiano seriamente di perire a causa dell’aria troppo secca e calda che queste fonti di calore emanano.

Ecco una guida per capire quali piante evitare di collocare vicino ai riscaldamenti, con consigli pratici per mantenerle in salute e suggerimenti su specie alternative più resistenti.

Gli effetti negativi di collocare le piante vicino al termosifone

Il calore eccessivo può avere vari effetti negativi sulle piante domestiche. La vicinanza ai termosifoni può causare in particolare:

Disidratazione : il calore accelera l'evaporazione dell'acqua, sia dal terreno che dalla pianta stessa, potendo condurre a una rapida disidratazione.

Bruciatura delle foglie : le foglie più delicate possono "bruciare" se esposte a un calore diretto per periodi prolungati.

Blocco della crescita : un ambiente troppo caldo può inibire la crescita, poiché la pianta entra in uno stato di profondo stress.

Malattie e Parassiti: il calore può favorire lo sviluppo di parassiti e malattie fungine.

Piante da NON mettere vicino alle fonti di calore

Mentre alcune piante possono tollerare meglio il calore, esistono specie che dovrebbero essere sempre tenute lontano dai termosifoni:Queste 5 in particolare non vanno assolutamente messe vicino ai termosifoni:

Orchidee

L’orchidea è una pianta ornamentale in grado di purificare l’aria. Preferisce la luce, ma necessita allo stesso tempo di un alto tasso di umidità essendo una pianta tropicale e potrebbe non sopravvivere in un clima reso arido dal calore radiante di un termosifone. Meglio collocarla in un ambiente luminoso dove nebulizzare acqua per aumentare i livelli di umidità della stanza

Ciclamini

Il ciclamino è una splendida pianta che sopporta meglio il freddo che il caldo. Il clima ideale per il ciclamino è fresco. Questa pianta predilige, infatti, l’ombra al sole e il calore diretto può far appassire rapidamente i suoi fiori.

Consiglio: Tenetela in una stanza fresca lontano dal sole diretto. Meglio tenerla in una stanza fresca lontano dal sole diretto.

Cactus di Natale

Il cactus di Natale è una pianta invernale amatissima che tollera bene il riscaldamento delle nostre case, ma non va collocato né vicino fonti di calore né esposto alle correnti d’aria. Anche lui, quindi, lontano dai termosifoni e da correnti d’aria. Collocatelo però in una zona luminosa

Stella di Natale

La stella di Natale o poinsettia è la pianta simbolo delle festività natalizie. Questa pianta originaria del Messico predilige un ambiente caldo e luminoso, ma non vicino a stufe, caminetti e termosifoni. Collocatela, dunque, in una zona luminosa, ma lontano da correnti d’aria e riscaldamenti.

Felci

Questa pianta è perfetta anche per l’appartamento meno luminoso. In natura cresce rigogliosa in ambienti ombreggiati o a mezz’ombra, umidi e freschi. Le temperature calde non fanno per lei e nemmeno i termosifoni che seccano troppo l’aria

Ficus

Varietà come il Ficus benjamin sono particolarmente sensibili alle variazioni di temperatura e all’aria troppo secca: il Ficus può perdere rapidamente le foglie se posto vicino a fonti di calore pertanto meglio spostarlo in un angolo riparato e nebulizzare regolarmente le sue foglie con acqua

Anthurium

Questa pianta dai fiori vivaci richiede un’umidità costante. Il calore secco dei termosifoni può danneggiare l’Anthurium quindi posizionatelo in una zona umida della casa, come il bagno.

Spatifillo (Spathiphyllum)

Conosciuto anche come Giglio della Pace, lo Spatifillo soffre l’aria secca, che può causare l’ingiallimento delle foglie.

Consiglio: Spruzzate acqua sulle foglie e tenetelo lontano dai termosifoni.

Calathea

Questa pianta dalle foglie decorative richiede alta umidità e teme il calore diretto, che può far arricciare le foglie. Posizionate la Calathea in una stanza fresca con umidità elevata.

Piante grasse e succulente

Sebbene possano tollerare ambienti secchi, un calore diretto e costante può causare danni e stress idrico alle piante grasse e alle piante succulente che rischierebbero di seccarsi e bruciare tutta la loro riserva interna di acqua.

Dove collocarle in casa? Consigli utili

Per assicurare la salute e la bellezza delle vostre piante da interno, assicuratevi, quindi, di posizionare le piante ad almeno un metro di distanza da qualsiasi fonte di calore diretto. L’uso di umidificatori può aiutare a mantenere l’umidità ottimale, soprattutto durante i mesi invernali.

Posizionare dei piccoli bacini d’acqua vicino alla pianta può aiutare a mantenere un ambiente più umido, inoltre cercate di controllate regolarmente il terreno per assicurare che la pianta abbia abbastanza acqua, ma attenti ai ristagni che, allo stesso modo, potrebbero essere nocivi.

Alternative Resistenti al Calore

Se proprio desiderate abbellire un angolo vicino al termosifone, optate per piante che sopportano meglio il calore, come alcune varietà di Sansevieria o Aloe, che oltre ad essere esteticamente piacevoli, sono note per la loro resistenza in ambienti aridi e in grado anche di purificare l’aria.

Prendendo le giuste precauzioni, le vostre piante potranno crescere rigogliose e sane, anche durante i rigidi mesi invernali.

