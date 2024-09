Il tuo insetticida (ormai) non può fare più nulla contro gli scarafaggi

Gli scarafaggi, creature resistenti ed evolute da oltre 320 milioni di anni, hanno sviluppato una resistenza agli insetticidi comuni: questo rende inefficaci molti prodotti di uso domestico, lasciando i consumatori vulnerabili a infestazioni difficili da controllare

Gli scarafaggi sono creature adattabili e incredibilmente resistenti. Possono sopravvivere al freddo, al caldo, alle radiazioni e persino alla mancanza di cibo. Si dice che potrebbero sopravvivere perfino a un attacco nucleare. Tuttavia, nel corso del tempo, abbiamo sviluppato prodotti specifici per combattere questi insetti, in grado di eliminare anche gli scarafaggi più tenaci. O almeno così pensavamo.

Secondo una nuova ricerca, gli insetticidi di uso comune potrebbero avere “poco o nessun valore” nel combattere le infestazioni di scarafaggi. Come alcuni batteri, gli scarafaggi hanno sviluppato una resistenza ai composti chimici che utilizziamo contro di loro.

Gli scarafaggi si sono evoluti durante il periodo Carbonifero, circa 320 milioni di anni fa, e sembrano destinati a non scomparire mai. Non solo sono in grado di resistere a tutte le avversità che la natura gli presenta, ma riescono anche a sopravvivere alle sostanze create appositamente per ucciderli.

In particolare, gli scarafaggi hanno sviluppato una notevole resistenza agli insetticidi a base di piretroidi, sostanze chimiche comunemente utilizzate per la loro efficacia nel colpire il sistema nervoso degli insetti. Tuttavia, a causa dell’evoluzione della resistenza in molte popolazioni di scarafaggi, l’efficacia di questi insetticidi è diminuita drasticamente nel tempo.

Insetticidi inefficaci: un problema complesso

La maggior parte degli insetticidi disponibili sul mercato sono di tipo “residuale”, ovvero progettati per essere spruzzati sulle superfici dove gli scarafaggi potrebbero passare. In teoria, gli scarafaggi dovrebbero entrare in contatto con il residuo tossico mentre si muovono e morire. Tuttavia, i ricercatori hanno dimostrato che questo approccio ha poco effetto sugli scarafaggi tedeschi (Blattella germanica, noti anche come Croton bug).

In uno studio, gli insetticidi di consumo sono stati spruzzati e i ricercatori hanno esposto gli scarafaggi al prodotto per un massimo di 30 minuti, riuscendo a ucciderne meno del 20%. Anche quando gli scarafaggi venivano confinati su una superficie trattata, la maggior parte degli insetticidi impiegava otto ore per ucciderli, mentre alcuni richiedevano più di cinque giorni.

Un ulteriore complicazione è rappresentata dal tipo di superficie su cui viene applicato l’insetticida. Gordon e i suoi colleghi hanno testato diversi materiali, tra cui cartongesso, piastrelle di ceramica e acciaio inossidabile. Il cartongesso è risultato essere il peggior substrato, con un’efficacia minima del trattamento chimico anche quando si trattava di popolazioni di scarafaggi non resistenti.

La realtà è che gli insetticidi di uso comune, che generalmente contengono piretroidi, non sono sufficienti per fermare un’infestazione di scarafaggi. La continua esposizione ai piretroidi ha portato allo sviluppo di una resistenza significativa in quasi tutte le popolazioni di scarafaggi tedeschi, come affermato da Gordon:

Non è stata documentata una popolazione di scarafaggi tedeschi suscettibile ai piretroidi da decenni.

Quali sono le alternative?

Il primo problema è che i consumatori sono stati indotti a credere che questi prodotti siano efficaci. Negli Stati Uniti, per esempio, l’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente (EPA) non richiede nemmeno test su scarafaggi recentemente raccolti, figuriamoci su quelli resistenti agli insetticidi.

Studi come questo dovrebbero spingere a una revisione delle procedure di test e valutazione dei prodotti, affinché le etichette riflettano accuratamente il livello di controllo che questi prodotti possono realmente offrire.

La soluzione più efficace, quindi, è rivolgersi a un professionista che utilizzi insetticidi non a base di piretroidi, capaci di aggirare la resistenza degli scarafaggi. In ogni caso, è consigliabile abbandonare l’uso degli insetticidi a base di piretroidi contro gli scarafaggi tedeschi, poiché non offrono alcun vantaggio reale. In alternativa, potrebbe essere più efficace affrontarli direttamente, eliminandoli uno per uno.

Fonte: Journal of Economic Entomology

