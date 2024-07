Fiori e piante che costano poco e garantiscono una bella figura quando le regali

Volete regalare una pianta o un fiore senza spendere una fortuna? Abbiamo la soluzione per voi: seguendo i nostri consigli farete un figurone.

Saper risparmiare qualche euro ed al contempo ottenere splendidi risultati è una dote molto utile nella vita di tutti i giorni. D’altro canto, l’educazione finanziaria passa attraverso tanti piccoli gesti, come le scelte giuste per arredare o per fare un regalo significativo, ed una corretta gestione delle questioni domestiche è la base per una gestione efficace del denaro. Ma come possiamo risparmiare su splendide piante senza rinunciare all’estetica?

Scegliere delle piante e dei fiori che hanno un’ottima resa, un significato profondo e dei costi ragionevoli ci permette di massimizzare la loro utilità. Non è necessario riempire casa di orchidee ed ortensie, notoriamente costose, perché esistono ottime alternative, soprattutto per il portafogli.

Pertanto, ecco fiori e piante da regalare o da tenere a casa per arredare con stile senza spendere un patrimonio.

Stella Alpina: purezza e semplicità direttamente dalle Alpi

La stella alpina è un simbolo rinomato di purezza e semplicità. Molti la collegano alle praterie alpine dove, con grande fortuna, può essere incontrata ad alta quota, anche se raccoglierla è vietato vista la rarità di questo splendido fiore.

Non tutti sanno però che esistono le stelle alpine acclimatate, adatte a essere coltivate anche in altre regioni: prediligono il sole diretto e non amano la pioggia, e possono esse innaffiate solo due volte a settimana. Regalarle o esporle sul nostro balcone sarà un atto di economica eleganza: il prezzo di una piantina con vaso da 14 cm è molto contenuto, e si trova tra i 7 e i 10 euro. Nei rifugi alpini è molto di tendenza arredare le tavole con queste piante, e di sicuro farete bella figura spendendo poco.

Ficus Benjamin: eleganza e sacralità

Se vogliamo regalare una pianta dal significato ben augurante, che non costi tanto ma dalla sicura resa estetica, possiamo puntare su un grande classico: il Ficus Benjamin. Ancora piccolo, ha costi decisamente ridotti rispetto alle costose piante da appartamento che spesso troviamo nei negozi specializzati: un esemplare in vaso da 17 centimetri è reperibile sul mercato a un costo tra i 15 e i 20 euro. Non male per un simbolo sacro della religione buddista, pianta nazionale della Thailandia, universalmente riconosciuta come pianta d’arredamento e semplice da mantenere. Nobile semplicità e quieta grandezza: sembra essere questo il segreto di questa pianta, un vero e proprio investimento a lungo termine.

Calancola arancione: allegria e colore a basso costo

Se cerchiamo qualcosa di colorato, spensierato e felice, dal costo contenuto, la nostra pianta ideale è la calancola arancione. Ufficialmente una pianta grassa (o meglio, una succulenta), semplice da curare e che necessita di poca acqua, in realtà, questa pianta porta in realtà un’esplosione di colori e felicità in casa, grazie alle sue prolungate e vistose fioriture.

Il prezzo è davvero minimo: un vasino da 10 o 12 centimetri varia in media tra i 3 e i 5 euro, ma la resa estetica è di sicura efficacia. Basso prezzo e ottimo impatto, sia da interno che per inondare di gioia il balcone. È proprio quello che fa al caso nostro.

Bonus: fiori e piante belli ed economici

Oltre alle tre piante già menzionate, esistono altre opzioni da considerare, in grado di coniugare bellezza e bassi costi. Vediamole insieme.

Gerani: colori a volontà per il balcone

I gerani rappresentano una scelta molto popolare per aggiungere un tocco di colore ai balconi e ai giardini. Sono disponibili in un’ampia gamma di colori e sono molto facili da coltivare. Il costo di un geranio in vaso è generalmente molto basso, e può variare tra i 3 e i 5 euro per una pianta di dimensioni medie. I gerani non solo sono economici, ma richiedono anche poca manutenzione, risultando perfetti per chi non ha molto tempo da dedicare al giardinaggio.

Lavanda: profumo e bellezza in economia

La lavanda è un’altra pianta che combina bellezza, profumo e costi contenuti. È perfetta per decorare balconi e giardini, offrendo al contempo un piacevole aroma. La lavanda richiede poco spazio e poca acqua, ed è disponibile a prezzi accessibili: un vaso di lavanda di medie dimensioni costa tra i 5 e i 10 euro.

Pothos: verde versatile per interni

Il pothos è una pianta d’appartamento estremamente resistente e versatile, perfetta per chi desidera una pianta verde e rigogliosa senza spendere troppo. Il pothos si adatta a diverse condizioni di luce e necessita di pochissima cura, rendendolo perfetto anche per i meno esperti.

Un esemplare in vaso da 14 cm può essere acquistato per circa 10-15 euro. Inoltre, il pothos può essere facilmente propagato per talea, permettendo di moltiplicare le piante a costo zero.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: