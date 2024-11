Vuoi realizzare dei lavoretti natalizi? La lista dei materiali di riciclo (indispensabili) che devi iniziare a mettere da parte

Rotoli di carta igienica, avanzi di spago, bottoni, barattoli di vetro, ecco i materiali da raccogliere in vista del Natale se vuoi realizzare dei bellissimi lavoretti insieme ai bambini

E’ appena passato il 31 ottobre e già si parla di Natale? Certo, bisogna prepararsi in tempo per accogliere le feste nel migliore dei modi, soprattutto se si ha voglia di dedicarsi alla creazione di lavoretti e decorazioni handmade.

Prima ancora di iniziare, è indispensabile raccogliere i materiali, preferibilmente di riciclo, mettendoli accuratamente da parte. Poi, una volta accumulato il bottino, bisogna sistemare i vari pezzi e prepararli all’utilizzo, solo dopo ci si può finalmente dedicare alla creazione vera e propria. Per fare tutto questo, quindi, occorre tempo ed è bene iniziare da subito la raccolta di ciò che potrebbe tornarti utile. Se poi non dovessi utilizzare qualcosa, potrai sempre rifarti in un’altra festività.

Rotoli di carta igienica

Sono uno dei materiali di riciclo più utilizzati nei lavoretti creativi, inclusi naturalmente quelli di Natale. Ti consigliamo di metterli da parte in modo da accumularne una buona quantità. Cosa ci puoi fare? Renne, addobbi a forma di Babbo Natale, alberelli natalizi, candele finte e molto altro.

Scatole di cartone

Un altro materiale assolutamente da non gettare via sono le scatole di cartone e cartoncino usate, che tornano utili per creare addobbi a tutto tondo. Ci puoi realizzare anche casette di (finto) pan di zenzero.

Barattoli di vetro

Che siano barattoli della marmellata, degli omogeneizzati, dello yogurt o quant’altro, ti consigliamo di iniziare da subito a metterli da parte perché possono essere utilizzati per creare delle bellissime lanterne di Natale. E non solo!

Bastoncini del gelato

I bastoncini di legno sono un altro materiale prezioso per chi si occupa di riciclo creativo: è sempre opportuno lavarli e tenerli da parte, in modo da poterli utilizzare all’occorrenza. Cosa puoi farne? Per esempio creare degli alberelli di Natale da appendere all’albero principale.

Bottoni

Non è così semplice accumularne parecchi in breve tempo, ma se ti dovesse capitare di averne qualcuno sotto mano, magari recuperato da un vecchio maglione, guai a sbarazzartene. I bottoni possono essere utilizzati in mille modi diversi, anche per realizzare delle bellissime palline di Natale per l’albero.

Nastri e avanzi di spago

Che sia spago sottile o più spesso poco importa, può tornare utile in innumerevoli progetti creativi. Stessa cosa vale per i nastri, che puoi recuperare anche dai pacchetti regalo.

Non vuoi perdere le nostre notizie ?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram.

e Siamo anche su Google News attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite.

Leggi anche: