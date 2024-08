Vuoi abbellire il vecchio battiscopa? Prova queste idee fai da te, il risultato sarà sbalorditivo

Potresti pensare che ci vorrà troppo tempo o che non sei adatta a questo genere di lavori, ma ti assicuriamo che le idee fai da te selezionate non richiedono grandi sforzi

Un battiscopa non vale l’altro. Non solo per via della sua importante funzione protettiva, ma anche dal punto di vista estetico. E infatti di zoccolini ne troviamo di tutti i materiali, forme e dimensioni possibili, e ogni modello risponde a esigenze specifiche, sia pratiche che decorative.

C’è il battiscopa in legno massello o stratificato, c’è quello in ceramica, che si vanta di poter essere verniciato e decorato con facilità, quelli in PVC o in alluminio, per non parlare dell’infinità di profili disponibili, dallo spigolo vivo (che è il più comune) al becco di civetta (dal nome stravagante).

Dato per scontato che in casa tua il battiscopa ci sia già (ma non ti soddisfi), che fare? Affidati al fai da te prendendo spunto da questa selezione di idee. Non ti svolteranno la vita, ma potrebbero aiutarti a ritrovare il buonumore quando lo sguardo capiterà sullo zoccolino.

Adesivi

Mai presi in considerazione gli adesivi per battiscopa? Ci sono quelli che te lo rivestono completamente e quelli che, applicati sul muro soprastante, valorizzano indirettamente lo zoccolino. Un classico esempio è l’erbetta con fiori e farfalle, che va applicata partendo dalla parte superiore del battiscopa. Per non parlare degli stickers che hanno come protagonisti gatti e topolini. In ogni angolo una sorpresa!

Battiscopa dipinto a mano

Sai che esistono apposite vernici per battiscopa? Basta carteggiarli e stendere la vernice con un pennello di dimensioni adeguate, proteggendo il pavimento e la parete soprastante con del nastro adesivo di carta. Quali colori scegliere? Dipende dall’effetto che vuoi ottenere: il bianco è un grande classico e si abbina con tutto (più o meno), ma se vuoi dare carattere agli ambienti potresti optare per un colore più deciso.

Stencil

Mescolando manualità a creatività, potresti provare ad abbellire i battiscopa utilizzando degli stencil. Procurati vernici adatte al materiale di destinazione, una spugnetta e degli stencil a tua scelta (puoi anche crearli con le tue mani). Fissali sul battiscopa e picchietta il colore sullo stencil, rimuovilo e procedi lungo l’intero zoccolino.

Battiscopa con luci a led

Se il tuo stile è moderno, potresti copiare l’idea delle luci a led applicandole sopra al battiscopa come spiegato in questo breve tutorial.

