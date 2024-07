Vuoi abbellire (e rendere uniche) le tue Crocs? Ispirati a queste idee fai da te, il risultato ti sorprenderà!

Sono le ciabatte in gomma più criticate e amate di sempre. Nate per scopi pratici, oggigiorno sono diventate scarpe alla moda, molto popolari tra i giovanissimi

Leggere, resistenti, impermeabili, comode, ma sbeffeggiate a destra e a manca per la loro discutibile estetica, tanto da essersi guadagnate, anni fa, il titolo di oggetti più brutti del mondo. Imperturbabili hanno resistito alle critiche e nel giro di poco tempo si sono prese la meritata rivincita!

Oggi le Crocs vanno di moda anche tra i giovanissimi, che sempre più spesso amano indossarle nella versione abbellita dai Jibbits Charms, accessori appositamente concepiti per renderle uniche e personali.

Se anche tu ami indossarle e sei appassionata di fai da te, oggi ti riveliamo come abbellirle con le tue mani. Vuoi mettere la soddisfazione?!

Perline

Ami i colori sgargianti? Quale migliore stagione dell’estate per sfoggiare tanta allegria?! Crea un bracciale fai da te utilizzando perline di tanti colori, infilandole una ad una in un pezzo di cordino. Aggiungi alle estremità due gancetti per fissare la decorazione da un lato e dall’altro delle Crocs.

Decorazioni dipinte a mano

Te la cavi con la pittura? Niente paura, non occorre essere geni dell’arte! Basta scegliere un soggetto semplice da riprodurre e dipingerlo direttamente sulle ciabatte con pennarelli adatti alla gomma.

Funzionano anche i pennarelli indelebili!

Di seguito un’altra idea molto colorata e sorridente.

Decorazioni in argilla polimerica

Puoi anche realizzare degli accessori sulla falsariga dei classici Jibbitz per Crocs. Ti serviranno degli appositi stampi in silicone, argilla polimerica liquida e un forno per cuocere le decorazioni. Qui trovi il tutorial completo di A Beautiful Mess.

Decorazioni con oggetti riciclati

Non limitarti alle cose più scontate, anche gli oggetti che hai in casa possono essere riutilizzati per donare alle ciabatte un tocco di personalità. Un ottimo esempio sono le spille da balia, che puoi anche arricchire con qualche perlina. Ma anche piccoli giocattoli, fermagli e adesivi.





Spille

Non dimenticare il magico e variegato mondo delle spille che, cosa non da poco, si possono personalizzare.

Vecchi gioielli

Ci vorrà un po’ di pazienza quando dovrai pulirle, ma vuoi mettere delle Crocs decorate con vecchi gioielli riciclati? Recupera orecchini, ciondoli, spillette e incolla tutto sulle ciabatte.

