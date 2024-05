Vialetto da giardino: scopri come realizzarlo prendendo spunto da queste bellissime idee fai da te

Mattoni, ghiaia, lastre di pietra, legno, sono tanti i materiali (alcuni di recupero) che puoi utilizzare per creare un bellissimo vialetto nel tuo giardino.

Forse hai già un vialetto ma non ti soddisfa più, oppure non l’hai ancora strutturato e stai cercando un’idea semplice ma d’effetto. In entrambi i casi le idee fai da te che abbiamo selezionato ti torneranno estremamente utili.

Vialetto in mattoni

I mattoni vengono spesso utilizzati per realizzare vialetti da giardino e offrono grandi possibilità in termini creativi. Puoi utilizzare quelli preferiti, più o meno grandi, e disporli nella modalità che ti aggrada di più, per esempio a spina di pesce o sfalsati. I mattoni si adattano particolarmente ai giardini un po’ rustici.





Vialetto con lastre di pietra

Le lastre di pietra possono essere più o meno regolari e di varia grandezza: non sceglierle a caso ma considera sia le dimensioni del tuo giardino che lo stile che lo caratterizza. Acquistane (o recuperane) una certa quantità e posizionale una dietro l’altra molto ravvicinate o a una certa distanza una dall’altra.

Nella disposizione delle lastre, puoi anche seguire uno schema più irregolare in modo da conferire al giardino un aspetto più informale.





Vialetto in ghiaia

Un’altra idea consiste nel realizzare un vialetto con la ghiaia: dopo aver delimitato i margini, disponi il ghiaino lungo l’area prescelta. Resta sempre un grande classico!

Vialetto in legno

Puoi anche utilizzare il legno, incluso quello di riciclo, recuperando delle tavole da un vecchio pallet in buono stato. Decidi dove creare il vialetto e disponi le assi di legno l’una dopo l’altra come nel seguente esempio, fissandole bene a terra.

