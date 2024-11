Hai un vecchio baule? Dai tavolini ai divanetti, ti spiego come riutilizzarlo per arredare casa

I vecchi bauli non andrebbero mai gettati via perché hanno un incredibile potenziale come elementi d'arredo. Puoi trasformarli in divanetti, tavolini per il salotto, persino in armadi.

Hai un vecchio baule dimenticato in soffitta di cui non sai che fartene? Se ami lo stile vintage, è il momento di riportarlo alla luce e donargli una nuova vita. Se è in cattivo stato esistono diversi modi per rinnovarlo, mentre se è bello e integro ci vorrà un attimo per ambientarlo in casa tua. Ecco alcune idee fai da te per riutilizzarlo in modo creativo.

Mobile portaoggetti

Il primo riutilizzo creativo del vecchio baule è semplice e pratico: prima di tutto dovrai ripulirlo e rivestirlo internamente con della carta adesiva apposita, sempre che tu non voglia cimentarti con il decoupage.

Una volta pronto, posizionalo in piedi e inserisci delle mensole su misura, creando dei piani d’appoggio a varie altezze. Collocalo nella stanza preferita utilizzandolo come armadio. E’ perfetto in camera da letto oppure nello studio.

Volendo, puoi aggiungere dei cassetti o dei piccoli scompartimenti per cravatte, calzini, cinture e altri accessori.

Mobile da salotto

Un’altra bella idea, di quelle semplici ma di sicuro effetto, consiste nel trasformare il vecchio baule in un mobile da salotto. Se il suo colore non ti aggrada, ti consigliamo di verniciarlo. Aggiungi dei piedini e collocalo in un angolo strategico.

Come verniciarlo?

Rivesti con del nastro adesivo di carta le parti in metallo.

Carteggia la superficie del baule.

Colora il baule con uno smalto ad acqua adatto alla superficie di destinazione. Puoi usare anche un piccolo rullo. Passa una mano di colore, lascia asciugare e passa una seconda mano.

Rimuovi il nastro adesivo di carta.

In questa veste è perfetto anche come mobile d’appoggio per i libri.

Divanetto

Vuoi strafare? Trasforma il baule in un divanetto da interno o da esterno. Procurati un materassino su misura, sistemalo sopra al baule e aggiungi qualche cuscino in pendant.

Tavolino

Puoi altrimenti convertire il baule in un bel tavolino da salotto: ripuliscilo e collocalo direttamente in salotto. Se preferisci, puoi appoggiare sopra un rivestimento in legno fatto su misura, bello da vedere, utile per proteggerlo.





