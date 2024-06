Vasi per piante con barattoli di latta riciclati: le idee fai da te che non ti aspetti!

Non gettate via i vecchi barattoli di latta: si possono riciclare per creare dei bellissimi vasi fai da te per piante e fiori. Ecco le migliori idee da cui trarre spunto

I barattoli di latta fanno parte della nostra vita quotidiana, ma anziché cestinarli dopo l’utilizzo, potremmo provare a pensare ai loro usi alternativi. Le idee fai da te sono innumerevoli ma oggi vogliamo focalizzarci sulla creazione, con questi rifiuti, di deliziosi vasi per piante e fiori.

Vasi per piante con barattoli di latta

La prima cosa da fare è pulire bene i barattoli e rimuovere qualunque traccia di sporco. A questo punto dipingeteli con la vernice spray ad acqua e lasciateli asciugare. Schiacciate un po’ i barattoli in modo da ottenere un effetto vissuto, che conferirà loro un aspetto davvero particolare. Riempiteli con del terriccio dopo aver praticato dei piccoli fori sul fondo e aggiungete la piantina.

Potreste anche, dopo averli dipinti di vari colori, tracciare dei volti dalle linee essenziali con un pennarello indelebile.



Altra idea? Disegnate sui barattoli tanti fiorellini colorati e aggiungete, agganciandolo sui lati, del fil di ferro o del filo di rame, che vi permetterà di appenderli.

Potreste anche personalizzare i barattoli incollandovi sopra oggetti riciclati di varia tipologia, dando vita a un simpatico collage.

E che dire dell’idea dei pois? Dipingete i barattoli di vari colori e riempiteli di pois bianchi. Potrete utilizzarli per creare un delizioso angolo verde o anche per conferire colore a una tavola imbandita all’esterno.

Fissando i barattoli di latta colorati su un apposito supporto potete dare vita a un meraviglioso giardino verticale, perfetto per il terrazzo.

Potete anche appenderli intorno a un bastone conficcato nel terreno e utilizzarli per coltivare gustose fragole.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: