Telaio fai da te con rami, erbe e fiori: scopri come realizzarlo prendendo ispirazione da queste bellissime idee

Puoi dargli la forma che vuoi, utilizzare foglie, fiori, erbe aromatiche e altri elementi naturali a tua scelta. E utilizzarlo come decorazione per la casa dal tocco green

Il telaio con rami, erbe e fiori è una decorazione naturale che chiunque può realizzare, ideale come decorazione per la casa. Fra l’altro intrecciare questi elementi è molto rilassante e può rappresentare un momento di svago sia per gli adulti che per i bambini.

Telaio fai da te con rami, erbe e fiori: come si realizza

Come si realizza un telaio fai da te? Procurati dei rametti di legno, filo di lana o cotone, fiori, erbe aromatiche o fili d’erba.

Crea la struttura base del telaio con i rametti unendoli saldamente con dello spago. Puoi realizzare un telaio quadrato, rettangolare, triangolare… sbizzarrisci la fantasia.

A questo punto passa alla trama del telaio portando lo spago da un ramo all’altro creando un intreccio di fili. Ora puoi inserire i vari elementi naturali nel telaio, per esempio fiori, foglie, fili d’erba, erbe aromatiche e via dicendo.

Idee fai da te uniche e bellissime

Carina l’idea di fissare su un semplice telaio, composto da due rametti, mazzetti di diverse erbe e fiori, come nell’esempio.

Puoi anche unire due rametti con del nastro e avvolgere dei pezzi di spago sottile tra un ramo e l’altro, inserendo erbe, fiori, spighe.

Oppure crea un telaio quadrato con rami sottili.

E se protagonisti fossero i fiori freschi? Donano freschezza e vivacità alla decorazione. Attenzione però perché appassiranno dopo poco tempo, quindi potresti sostituirli con fiori secchi più duraturi.

Puoi anche aggiungere qualche frutto qua e là per conferire volume e originalità al telaio giocando su un solo colore, in questo caso il verde.

E se usassi foglie più larghe? Il risultato è davvero interessante.

Ai bambini proponi un telaio di cartone, più facile da realizzare.

Procurati un rettangolo di cartone, pratica dei taglietti a distanza regolare sul bordo superiore e sul bordo inferiore e infila man mano i fili di lana o i pezzi di spago, annodandoli sul retro.

Infila tra i fili fiori, erbe aromatiche, foglie ed elementi naturali a tua scelta.

Sempre con il cartone puoi realizzare telai dalle forme insolite, per esempio a forma di cuore. Ti basterà disegnare la sagoma e tagliarla con le forbici, praticare dei taglietti su tutto il bordo a distanza regolare e infilare, partendo dal primo forellino, il filo di lana verde.

Infilalo partendo dal retro del cuore facendo un piccolo nodo per tenerlo fermo.

Inserisci il filo nel forellino corrispondente sul lato opposto del cuore e continua così fino ad avvolgere tutto il cuore. Chiudi con un altro nodo.

A questo punto infila i fiori e le erbe selezionate tra i fili.

