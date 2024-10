Spaventapasseri decorativo fai da te: scopri come realizzarlo per abbellire il tuo giardino in autunno

Se pensi che gli spaventapasseri servano soltanto per allontanare gli uccelli, ti sbagli! Possono essere molto decorativi. Ecco alcune idee davvero carine da cui trarre ispirazione

Anche se gli spaventapasseri di norma vengono realizzati per allontanare gli uccelli dagli orti, in modo da proteggere frutta e verdura, nulla ci vieta di utilizzarli a scopo decorativo. In giardino, soprattutto quelli più belli realizzati con paglia, sacchi in juta, zucche e secchi vintage, fanno un figurone durante la stagione autunnale. Il loro aspetto si addice perfettamente al periodo!

Ma veniamo al dunque: come si realizza uno spaventapasseri decorativo? La primissima cosa da fare è procurarsi due bastoni (possono andare bene anche dei rami) per formare una T, che sarà lo scheletro del corpo, unendoli con dello spago.

A questo punto puoi iniziare a vestire lo spaventapasseri imbottendo l’abito con della paglia, che rispetto ad altri materiali non marcisce. Quindi è ottima per uso esterno.

Decici dove collocare lo spaventapasseri e, prima di aggiungere la testa, infilalo nel terreno. Per la testa puoi utilizzare un sacco in juta, imbottito sempre con la paglia, oppure della stoffa, ma attenzione perché è più delicata. Realizza una palla di dimensioni adeguate e fissala sul collo, ovvero sulla parte di bastone sporgente, annodando il sacco intorno ad esso.

Naturalmente la testa va personalizzata con occhi, bocca e naso, che si possono dipingere con pennarelli indelebili oppure cucire (scelta consigliata).

Puoi aggiungere un bel cappello in paglia, degli stivaletti, qualche zucca qua e là che fa tanto autunno.



Oppure appendere lo spaventapasseri fai da te a una staccionata.

Carina anche l’idea dello spaventapasseri che sbuca da un grande vaso vintage: in questo caso potresti arricchire la composizione con piccole zucche, rami, spighe, fiori e frutti di stagione.

Non c’è limite alla fantasia.



In vista di Halloween, la testa a forma di zucca è quello che ci vuole per tematizzare il tuo spaventapasseri decorativo. Paurosa ma carinissima!



Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: