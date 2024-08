Scopri come riciclare le scatoline delle caramelle Tic Tac: sono molto più utili di quanto credi!

Ti piacciono i famosi confetti, ma non sai che fartene delle scatoline? Non gettarle via, oggi ti spieghiamo come riutilizzarle in modo pratico. Hanno potenzialità che non ti aspetti!

Tic tac, freschi momenti di piacere! Con questo slogan i mini-confetti prodotti dalla Ferrero hanno conquistato il mondo. Non è nostra intenzione convincerti a provarli (sicuramente li hai già assaggiati), quello che vogliamo incoraggiarti a fare è invece riciclare le scatoline che li contengono.

Prima di descriverti una serie di idee di riutilizzo che ti torneranno estremamente utili, ti sveliamo una piccola curiosità: i famosi confetti si chiamano così per via del rumore che fanno quando si agita la scatolina. Tic Tac! Lo sapevi?

Contenitori per spezie

Primissima idea: trasformare le scatole in contenitori per spezie. Basta ripulirle, scrivere il nome della spezia sul tappo bianco in modo che risulti visibile, e inserire le corrispondenti spezie. Una per ogni scatolina. Occupando poco spazio, possono essere trasportate facilmente anche in viaggio.

Contenitore per nastri

La tua mente creativa è sempre in movimento e hai bisogno di organizzare i materiali in modo pratico e intuitivo? Se usi nastri e nastrini, niente di meglio che inserirli nelle scatoline, unendole le une alle altre con colla a caldo, in modo da creare un organizer pronto all’uso.

Contenitore per fiammiferi

Naturalmente le scatoline delle Tic Tac si prestano a contenere un sacco di piccole cose. Per esempio potresti utilizzarle per conservare i fiammiferi e averli sempre a portata di mano.

Contenitore per cuffie

Ecco un altro riutilizzo creativo davvero utile: prima però abbellisci il contenitore avvolgendolo con striscioline di stoffa oppure con il nastro adesivo di carta colorato, il famoso washi tape.

Bus di Londra

Per i più creativi ecco una metamorfosi degna di un miniaturista! Con molta pazienza, calma e dedizione puoi trasformare la scatolina nell’iconico Double-Decker rosso.

