Scopri come realizzare delle incantevoli spirali fai da te per donare un tocco di magia al tuo giardino

Quelle di erbe aromatiche sono le più conosciute, ma in realtà le spirali si possono realizzare anche a scopi puramente decorativi utilizzando sassi, mattoni, pietre varie. Ecco alcune idee da cui farsi ispirare

Ti piacciono le spirali? Hai mai pensato di utilizzarle per decorare il giardino? Puoi optare per quelle di erbe aromatiche, che oltre a essere belle sono utili e profumate, oppure per semplici spirali decorative realizzate con sassi, mattoni, pietre di varie forme e dimensioni. Ideali per donare un tocco di magia all’outdoor e per creare degli angoli meditativi. Ecco le idee fai da te più belle e suggestive da cui trarre ispirazione.

Spirali di erbe aromatiche

Iniziamo dalle famose spirali di erbe aromatiche, ideali per averne a disposizione un buon assortimento anche in uno spazio relativamente ridotto. La forma a spirale permette di ottenere un microclima variegato con parti esterne più calde e parti interne più fredde e riparate, soddisfando così le esigenze di piante diverse.

Realizzarle non è troppo difficile, qui ti spieghiamo passo passo quali materiali utilizzare e come costruirle, adattandole allo spazio che hai a disposizione.

Non solo sassi e pietre, in fase di realizzazione puoi anche sfruttare mattoni, tronchetti di legno e altri materiali.





Spirali decorative

Se le spirali di erbe aromatiche, oltre che decorative permettono di avere a disposizione un ampio assortimento di piante da utilizzare in cucina, le spirali realizzate esclusivamente con sassi, mattoni, pietre servono principalmente ad abbellire lo spazio esterno, rendendolo unico e scenografico.

Un’idea carina consiste, per esempio, nel creare delle aiuole a forma di spirale piantandovi all’interno i fiori preferiti.

Oppure puoi raccogliere pietre e sassi di varie forme e dimensioni, collocarli intorno a un albero e dare forma pian piano alla spirale.

Altrimenti seleziona un angolo del giardino e decoralo con una piccola o grande spirale di sassi, come nell’esempio.

Sfruttando i sassi, e le spirali, puoi anche creare un angolo meditativo in cui rilassarti durante la giornata.

