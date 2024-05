Scopri come decorare i dolci fatti in casa, dalle torte al tiramisù, con i vecchi centrini della nonna

Bastano un vecchio centrino, della polvere di cacao o dello zucchero a velo, per donare un tocco di romanticismo ai dolci appena sfornati, e renderli piccoli capolavori

I centrini della nonna (purtroppo) non sono ancora tornati di moda, ma fortunatamente esistono innumerevoli idee creative che ci permettono di donargli una nuova e inaspettata vita.

Vi abbiamo già spiegato come trasformarli in utili porta-oggetti o come utilizzarli per decorare cuscini, tende (e persino zucche), ma non vi abbiamo ancora svelato a cosa possono servire in cucina. Ebbene, con i centrini (e più elaborati sono, meglio è) potete decorare le torte, il tiramisù, le pagnotte e tante altre prelibattezze sfornate in casa.

Farlo è un gioco da ragazzi: basta adagiare il centrino sul dolce una volta raffreddato e spolverizzare lo zucchero a velo o la polvere di cacao a seconda delle esigenze. Il centrino va quindi rimosso delicatamente in modo da non rovinare la decorazione appena realizzata.

Nel seguente reel pubblicato sulla pagina instagram “VALENTINA e PASQUALINA” si vede esattamente in che modo cospargere il tiramisù con la polvere di cacao, utilizzando un centrino tondo.

Ed ecco alcuni esempi di torte decorate utilizzando i vecchi centrini e lo zucchero a velo.

Come vedete, si tratta di una tecnica estremamente semplice ma dall’effetto straordinario. Assolutamente da provare per donare un tocco di romanticismo ai vostri dolci.

