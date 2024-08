Scatole della pasta: 6 idee fai da te per riciclarle insieme ai bambini (e divertirsi un mondo)

Se la pasta si può riciclare in mille modi diversi, altrettanto si può fare con le scatole che la contengono. Prendi spunto da queste idee creative e vedrai di quali meraviglie sarai capace!

Ne mangiamo molta e spesso, la arricchiamo di ottimi condimenti e la portiamo in giro per il mondo, conapevoli che sarebbe un vero peccato non condividere tanta bontà. Che poi fuori dall’Italia ci siano tante imitazioni poco lusinghiere è un altro paio di maniche! Sta di fatto che la pasta italiana è un vero must.

Oggi però non vogliamo soffermarci sulle straordinarie virtù di questo alimento, ma focalizzare l’attenzione sulle scatole che solitamente la contengono. Semplicissimi contenitori di cartone sottile, che nella stragrande maggioranza dei casi finiscono nella spazzatura.

A meno che non intervenga quel genio del riciclo creativo, che di ogni cosa, anche la più banale o apparentemente inutile, sa che farsene. Vogliamo prestargli ascolto anche questa volta? Certo che sì, le idee fai da te che ci propone sono così prelibate che anche i meno creativi finiranno con “le mani in pasta”.

Scatole luminose

Prima idea: le scatole luminose. Carine da portare in cameretta di notte per avere meno paura del buio. Procedi così:

dopo aver rimosso qualunque residuo di pasta, passa la superficie esterna del contenitore con un pezzetto di carta vetrata sottile;

dipingi la scatola con un colore acrilico a scelta. Lascia asciugare e dai una seconda mano;

disegna sulla scatola delle sagome a tua scelta e tagliale con un taglierino;

riempi la scatola di lucine a batteria e richiudila. E’ pronta all’uso!

Maschere

Non è ancora il momento di festeggiare il Carnevale, ma una bella maschera può sempre fare comodo. Scegli il soggetto che vuoi riprodurre (un mostro? una creatura fantastica?), dipingi la scatola con gli acrilici, aggiungi dettagli vari ed eventuali decorazioni, incollandole con la colla a caldo. Lascia il lato inferiore della scatola aperto in modo da poter infilare la testa.

Burattini

Vuoi inscenare un piccolo teatro domestico? Realizza dei burattini fai da te con le scatole di pasta riciclate. L’idea è semplice:

scegli il soggetto da riprodurre, dipingi la scatola di un colore adatto, disegna con una matita la bocca, il naso o altri particolari e ritagliali con l’aiuto di un taglierino.

Crea ulteriori dettagli con dei fogli di cartoncino, ritagliali e incollali sulla scatola.

Ultimo step: fai un taglietto al centro della base e infila un bastoncino di legno, fissandolo con un pizzico di colla a caldo.

Ritratti

Potresti anche dipingere la scatola di bianco o grigio chiaro e utilizzarla come tela da pittura. Lascia ai bambini la possibilità di sperimentare, scegliendo i colori preferiti ed eventuali decorazioni per personalizzare ulteriormente il ritratto. Realizza un manico con un pezzetto di spago e trasporta il ritratto ovunque nel mondo!

Collane

Non è detto che tu debba conservare la scatola intatta, puoi anche tagliarla a pezzetti di varie forme, tingerli di variegati colori e praticare nel centro di ciascuno un forellino.

Quando ne avrai accumulati un bel po’, infilali in un cordino o spago sottile, alternandoli con perline, piccole sfere di legno, tappi e materiali di riciclo a tua scelta. La collana è servita. Bella vero?!

Sappi che per fare delle belle collane fai da te (o altri gioielli), puoi usare anche la pasta stessa. Il risultato è spettacolare.

Rivestimento per contenitori

Che ne dici di un gemellaggio tra scatole di pasta e scatole di cereali? Taglia queste ultime a strisce, intrecciale tra loro e utilizzale per rivestire la scatola di pasta, che avrai privato di uno dei lati più lunghi.

Ricorda che ogni striscia dev’essere posizionata sopra a un’altra striscia e sotto la successiva. Ci vorranno tempo e pazienza per rivestirla tutta, ma vedrai che il risultato ti farà brillare gli occhi.

