Vuoi rinnovare le tende? Puoi realizzarle con le tue mani riciclando i tovaglioli di stoffa che non usi più

Per realizzare delle tende fai da te dovrai accumularne parecchi, ma la cosa bella è che puoi giocare con un delizioso Mix and Match, mescolando fantasie e colori diversi. Divertiti!

A meno che tu non sia una maniaca dell’ordine in grado di conservare per anni anche gli oggetti più insignificanti, è probabile che nel corso del tempo qualcosa ti sia sfuggito di mano, tipo i calzini. Dai, dì la verità: quanti ne hai di spaiati?

Stessa sorte potrebbe essere capitata ai vecchi tovaglioli perché anche “loro” tendono a scomparire nel nulla, rimanendo soli soletti. Altri invece non vanno persi, ma inevitabilmente subiscono gli effetti del tempo che passa, rovinandosi o scolorendosi. E’ il ciclo della vita!

Ma non disperare se ti ritrovi con una gran quantità di tovaglioli spaiati, o un tantino malmessi, perché possono essere facilmente riutilizzati a scopo creativo, specialmente se sono carini e con un fascino d’altri tempi. La tenda per la cucina ne è un perfetto esempio. E poi le imperfezioni vanno valorizzate, ce lo insegna anche il Kintsugi.

Tenda con vecchi tovaglioli: come realizzarla

Non preoccuparti se i tovaglioli che hai da parte sono tutti diversi, è proprio il Mix and Match a rendere questa tenda originale e preziosa.

Scegli due tovaglioli, girali e uniscili con la macchina da cucire o a mano con ago e filo.

Aggiungi un altro tovagliolo cucendolo sul precedente e prosegui nello stesso modo fino a ottenere la lunghezza e la larghezza desiderate.

Cuci i bordi e aggiungi sul lato superiore dei fiocchi per appendere la tenda. In alternativa, se vuoi appenderla tramite l’apposita asticella, crea un orlo aperto in cui inserirla.

