Riciclo teli mare: 7 idee fai da te insospettabili e utilissime

Hai dei vecchi teli mare troppo rovinati per poter essere riutilizzati? Anziché gettarli via, prendi spunto da queste idee fai da te: puoi farne abitini, federe per cuscini, panni cattura polvere e molto altro

Con i loro colori accesi e le fantasie accattivanti, i teli mare fanno subito estate! Spesso li utilizziamo per più di una stagione perché sono piuttosto resistenti, specialmente quelli di buona qualità. Ma naturalmente a forza di spiaggia, sale e sole, è naturale che nel corso degli anni sbiadiscano e lavaggio dopo lavaggio si rovinino, perdendo la morbidezza dei primi tempi.

Se hanno esaurito la loro funzione non ti preoccupare, puoi sempre reinventarli in modo nuovo. Di seguito trovi le idee fai da te più accattivanti.

Abito estivo

Voglia di freschezza? Trasforma il vecchio telo mare in un comodo abito da spiaggia. Recupera un abito, posizionalo sopra al telo mare, traccia la sagoma e ritagliala. Creane un’altra identica e cucile insieme in modo da formare fronte e retro.

Pantofole

Hai mai pensato di trasformare il vecchio telo mare in un bel paio di pantofole? Basta disegnare la sagoma dei piedi sull’asciugamano con un piccolo gesso e ritagliare le suole. Su un altro pezzo di asciugamano traccia la sagoma della parte soprastante, prendendo bene le misure. Cuci insieme le due parti.

Tappetino da bagno

Tagliando il telo mare a strisce puoi dare vita a un simpatico tappetino da bagno fai da te. Dopo averne ricavate parecchie, intrecciale tra loro e arrotolale in modo da formare un cerchio, unendo le strisce con ago e filo.

Maglietta estiva

Un’altra bella idea consiste nel ricavare dal telo mare una pratica maglietta estiva. Ritaglia un quadrato, traccia un cerchio centrale e ritaglialo con le forbici, aggiungi sui lati dei nastri per legare la maglietta.

Federe per cuscini

Vuoi delle federe simpatiche per i tuoi cuscini? Recupera le parti buone dei teli mare ritagliando due quadrati un po’ più grandi del cuscino, quindi cuci i lati eccetto uno, quello dell’apertura, dove andrai ad aggiungere dei bottoni o una cerniera.

Borsa da mare

La borsa da mare è un grande classico e il vecchio telo mare si presta perfettamente a questo tipo di riutilizzo. Taglia due rettangoli uguali, uniscili con ago e filo (o meglio ancora con la macchina da cucire), gira la borsa in modo che le cuciture finiscano all’interno, e aggiungi il manico, che essendo estate può essere realizzato anche con un pezzo di corda.

Panno cattura polvere

Se il telo mare è particolarmente rovinato, riutilizzalo come panno cattura polvere. Basta tagliare un pezzo di misure adeguate e cucirlo.

